Так она готовит варенье с клубникой, смородиной, малиной, абрикосом и сливой.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с подписчиками рецептом ароматного клубничного джема без загустителей и с минимальным количеством сахара.

Согласно опубликованному в ее Instagram рецепту, для приготовления вам понадобится 1 килограмм клубники, 200 граммов сахара, сок половины лимона (или чайную ложку лимонной кислоты) и две дольки апельсина с кожурой.

Ягоды моют, очищают, режут кусочками и засыпают сахаром. После получаса настаивания с добавлением лимонного сока и измельченного апельсина массу ставят на сильный огонь. Варка длится около получаса, и все это время смесь нужно непрерывно помешивать.

Главный секрет рецепта заключается в том, что пенку не снимают - именно она становится естественным загустителем, благодаря чему джем приобретает нужную консистенцию. Когда жидкость выкипит почти наполовину, пенка исчезает сама, а готовый продукт разливают в стерильные банки и закручивают крышками.

Актриса советует использовать глубокую посуду, ведь джем "стреляет" горячими каплями во время варки, а для больших объемов - даже брать ведро. В результате получается пять маленьких баночек по 100 граммов из полутора килограммов ягод:

"У меня они до зимы не достоят, потому что сразу все съедим! Джем можно намазывать на хлеб, добавлять в блины! Это фантастика! А главное - минимум сахара и очень красивый цвет и вкус!".

Другие рецепты от звезд

Напомним, ранее английская актриса Аманда Голден рассказала, как готовит ароматную запеченную курицу для своей семьи. По ее словам, есть один секрет, который позволит сделать блюдо сочным.

А певица Оля Полякова поделилась с подписчиками рецептом пасок. Она говорит, что готовит их более 10 лет, поскольку этот процесс стал для нее особым пасхальным ритуалом.

Вас также могут заинтересовать новости: