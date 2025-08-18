22-23 августа в большинстве областей Украины пройдут атмосферные фронты с северо-запада и зайдет прохладный воздух.

Летняя погода в Украине еще не заканчивается, впрочем, временами уже может быть прохладно. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

"Сейчас, в ближайшие три дня, будет постепенное повышение температуры и сухая погода. А 21-го уже на западе, 22-23 августа - в большинстве областей Украины снова с северо-запада пройдут атмосферные фронты и зайдет снова прохладный воздух", - отметила она и добавила, что 24 августа должна быть прохладная погода без осадков.

Так, 25-27 августа еще должна удержаться такая же погода, возможно, с небольшими дождями, ведь воздушная масса будет заходить порциями с севера. Ожидаются прохладные ночи в +10...+15 градусов, а днем - до +25°.

"А на конец месяца опять же может повыситься до +30 градусов. Если чисто по Киеву. А на конец августа или на начало сентября снова возможен процесс с фронтами с северо-запада", - сказала Голеня.

В то же время на юге температуры ожидаются выше: в частности, 21-22 августа ожидается +30°...+34°, 25-27 августа +27°...+28°, а на конец месяца +30°...+33°.

"Прохлада Атлантики пытается зайти, потом оно трансформируется... И чередование, как говорится: атмосферные фронты с антициклонами", - отметила эксперт.

Так, по ее словам, поскольку будет еще волна тепла, то "лето еще не заканчивается". Впрочем, в начале следующей недели еще может быть прохладно, а 31 августа - 1 сентября еще снова могут пройти атмосферные фронты с дождями.

Погода в Украине - прогноз на неделю

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что на этой неделе в Украине ожидается переменчивая погода с неравномерным распределением температуры и периодическими дождями.

По его данным, через Украину время от времени будут проходить атмосферные фронты и гребни высокого давления, поэтому прогнозируются погодные контрасты, а также колебания атмосферного давления.

Самая жаркая погода ожидается в юго-восточной части Украины, в то же время на западные и северные области во второй половине недели начнет распространяться более прохладная и свежая воздушная масса из северной части Европы.

