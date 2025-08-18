Аналоги ракеты с боевой частью в 1000 кг сложно найти среди современного оружия.

Новое украинское оружие, ракета "Фламинго" с дальностью полета 3000 км и боевой частью в 1 тонну, значительно отличается масштабом от большинства современных ракет. Однако Defense Express отмечает, что ракеты такого типа существовали давно, а во время Холодной войны были нацелены на СССР.

Как пишут обозреватели, в последние годы в серию запускали преимущественно небольшие ракеты, а боевая часть сокращалась: преимущественно до 300-500 кг, а иногда - и до 16 кг. Они сравнивают размеры FP-5 "Фламинго" с известной американской ракетой Tomahawk (которую Украина, кстати, хотела бы получить от США).

"Для сравнения у Tomahawk максимальный взлетный вес - 1470 кг, а размах крыла 2,67 метра. У российской Х-101 - взлетный вес 2200-2400 кг, а размах крыла - 3 метра. Но габариты FP-5 "Фламинго" (размах крыльев 6 м и вес 6000 кг) связаны с тем, что надо нести 1000 кг боевой части на 3000 км. И в меньших габаритах вряд ли это было бы возможно", - говорится в статье.

Поэтому, объясняют аналитики, соответствия "Фламинго" надо искать в более ранних разработках, до начала эры Tomahawk. В частности, это может быть американская MGM-13 Mace (поздняя вариация MGM-1 Matador). Обе ракеты стояли на вооружении армии США с 1950 по 1970 годы и были нацелены на СССР.

5400-килограммовая ракета "Matador" с размахом крыла 8,7 м стала первой ракетой, отличавшейся от немецкой разработки "ФАУ-1". В первую очередь - мощным турбореактивным двигателем, благодаря которому ракета могла лететь на высоких дозвуковых скоростях на расстояние в 400 км. Такое расстояние объяснялось особенностями радионаведения ракеты. Позже, когда США реализовали радионавигационную систему SHANICLE, ракеты начали летать уже на 1000 км.

Боевая часть ракеты превышала 1000 кг. Но ракета не была точной, могла отклоняться на сотни метров от цели, поэтому с меньшей боевой частью она вряд ли была бы эффективной.

В свою очередь MGM-13 Mace была разработана в 1959 году. Ее главная новация - система наведения ATRAN, которая базировалась на реальных снимках местности, куда должны были направлять ракету. Недостатком было то, что ракету можно было направлять только на заранее определенные цели. Но это делало ее нечувствительной к РЭБ.

Новый двигатель увеличил дальность полета ракеты до 2300 км. В роли боевой части выступал ядерный заряд W28, весом около 1000 кг.

"MGM-13 Mace была развернута против СССР в Западной Германии, а также в Южной Корее и в Японии на Окинаве. На службе они были до начала 1970-х годов, когда уже окончательно устарели на фоне стремительного развития систем навигации и миниатюризации ядерных зарядов, что позволило уменьшить габариты крылатых ракет. А свою карьеру MGM-1 Matador и MGM-13 Mace завершили в роли воздушных мишеней", - заключает издание.

Что известно о ракете "Фламинго"

Как писал УНИАН, вчера, 17 августа, из поста украинского фотографа Ефрема Лукацкого стало известно о начале серийного производства ракеты "Фламинго". Он заявил, что ее дальность полета составляет 3000 км. Пока официально характеристики не подтверждены, но эксперты сделали предварительный анализ.

Эксперт Павел Нарожный говорит, что ракета достаточно проста, и ее нельзя сравнивать с европейскими Storm Shadow/SCALP. Однако именно простое и мощное оружие сейчас нужно Украине для уничтожения российского ВПК.

