По ее мнению, фильм ждал успех.

Израильская актриса Галь Гадот, сыгравшая Злую Королеву в ремейке "Белоснежки", заявила, что низкие кассовые сборы фильма связаны с давлением на знаменитостей в отношении критики Израиля.

Как передает Fox News, в интервью израильскому каналу Keshet 12 актриса сказала, что после нападения ХАМАС на Израиль в мире усилились антиизраильские настроения. До этого она была уверена, что этот фильм будет очень успешным:

"Во многих индустриях, в частности в Голливуде, существует сильное давление на знаменитостей, чтобы они высказывались против Израиля... Можно объяснять людям контекст событий и реалии здесь, но в конце концов люди решают сами. Меня разочаровало, что из-за этого фильм так пострадал в прокате".

Премьеру сопровождали споры из-за сообщений Рэйчел Зеглер, которая исполнила роль Белоснежки, в соцсетях. В частности она выступала против Дональда Трампа и постила призыв "Free Palestine". Продюсер Марк Платт даже прилетел в Нью-Йорк, чтобы убедить Зеглер удалить некоторые посты, однако актриса отказалась.

Несмотря на слухи о напряженных отношениях между двумя актрисами, Гадот заявила, что они хорошо ладили и во время съемок много смеялись. "Мне даже нравилось работать с Рэйчел. Мы смеялись, общались, это было весело", - добавила она.

Ремейк Белоснежки

Напомним, фильм вышел 21 марта 2025 года. Это фэнтезийная драма с элементами мюзикла, продолжительностью 1 час 49 минут, режиссером которой стал Марк Уэбб.

Бюджет картины составлял 270 миллионов долларов, тогда как мировые сборы достигли 205 миллионов, что считается неудачным результатом.

Сюжет разворачивается вокруг принцессы Белоснежки, которая убегает от злой мачехи, Королевы, стремящейся быть самой красивой в королевстве. Белоснежка находит убежище у семерых гномов и объединяется с новым персонажем Джонатаном, чтобы вернуть свое королевство.

Фильм получил смешанные отзывы: критики отметили актерскую игру Рэйчел Зеглер, новые музыкальные номера и визуальные эффекты, но некоторые негативные рецензии критиковали чрезмерную политкорректность и попытки избежать стереотипов, которые якобы уменьшили очарование оригинала.

