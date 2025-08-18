Трамп хочет убедить Украину пойти на быстрое урегулирование войны с Россией.

Украина и европейские союзники испытывают беспокойство, поскольку у них мало возможностей противостоять требованиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны. Как пишет Bloomberg, сам Трамп не до конца понимает, как добиться завершения войны, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации.

Источники рассказали журналистам, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины и европейскими лидерами в выходные Трамп заверил, что США открыты для участия в гарантиях безопасности для Украины. Также он сказал союзникам, что хочет достичь быстрого урегулирования войны и будет убеждать Украину согласиться на него.

Отмечается, что Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным уже до конца недели. Многие европейские лидеры считают этот график слишком оптимистичным, учитывая, сколько вопросов остаются нерешенными.

Кроме того, по данным агентства, Зеленский и европейские союзники хотят получить от Трампа ясные формулировки относительно того, какие гарантии безопасности США готовы предложить Украине. Именно поэтому вместе с президентом Украины в Вашингтон отправились политики, с которыми у американского президента сложились хорошие отношения, включая генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба.

Источники поделились с журналистами, что в первую очередь украинская сторона намерена выйснить, чего хочет Россия для завершения войны, а также определить реальные сроки трехсторонней встречи с участием Путина. Также Украина хочет подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкционного давления на РФ.

В агентстве считают, что главной проблемой для Украины является то, что США проявили готовность рассматривать предложения России, среди которых отказ Украины от контроля над частью восточных территорий. Именно поэтому переговоры в Вашингтоне имеют большое значение для Киева.

Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом - что известно

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом во время своего визита в Вашингтон. Это предварительные обсуждения перед переговорами в Овальном кабинете с участием президента США Дональда Трампа и европейских лидеров.

Зеленский поделился, что обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя и дипломатические возможности. Он подчеркнул, что Россию нужно принудить к миру.

