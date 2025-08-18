В сети сплетничали, что актриса успела найти замену.

Весной этого года актриса и звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко пополнила ряды звездных холостячек. После 8 лет супружеской жизни она подала на развод с актером и военнослужащим Андреем Фединчиком, от которого имеет сына. В исковом заявлении причиной разрыва брака Денисенко отметила стандартное "не сошлись характерами", а в премьерном выпуске "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ эксклюзивно прокомментировала, что все еще переживает расставание и привыкает к новому статусу.

"Это определенный процесс, который надо пережить очень долго, и я уверена, что это не займет день или два, или неделю. Нужно время, чтобы вообще понять, что вот так оно в моей жизни", - откровенно призналась Наталья Денисенко.

В сети сплетничали, что актриса даже успела найти Фединчику замену, но в разговоре с "Ближче до зірок" она опровергла эти слухи. Более того, заверила - ухажеров не стало больше.

"Не могу сказать, что после того, как я объявила, что разведена, что я свободная женщина, стало больше внимания", - прокомментировала Наталка Денисенко.

Сейчас знаменитость посвящает себя только одному мужчине - 7-летнему сыну Андрюше. Они с Андреем Фединчиком и в дальнейшем совместно будут делать все, чтобы их сыночек чувствовал себя счастливым ребенком.

"Андрюша чувствует, что мама и папа его любят. И вообще Андрей очень хороший папа, и я и Андрюше об этом говорю, что это лучший папа на земле, что он тебя любит", - рассказала актриса.

И пока в реальной жизни Наталка Денисенко не готова открывать сердце для новых отношений, ее киногероини влюбляются, крутят курортные интриги и отвечают желанное "да". Уже 5 сентября на телеканале ТЕТ покажут романтическую комедию "Когда ты выйдешь замуж?", где Наталка Денисенко отдастся чувствам и авантюрам на солнечном побережье Хорватии. Не пропустите телевизионную премьеру украинского кинохита, влюбившего сотни тысяч зрителей по всей стране.

