11-13 июня ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в Херсонской области, которая подтоплена из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, ссылаясь на предупреждение Херсонского областного центра по гидрометеорологии.

Ожидаются шквалы и порывы ветра на уровне 15-20 метров в секунду.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. Затоплены многие населенные пункты, людей эвакуируют.

Сегодня руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне наблюдается тенденция к уменьшению уровня затопления – за ночь уровень воды снизился на 20 сантиметров.

Наутро на правобережье Херсонской области уровень воды держится на отметке 5,38 метра, а в Херсоне - 5,35 метра.

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