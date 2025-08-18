Существует много разных способов нарезать арбуз. Однако перед этим нужно обязательно его помыть, ведь игнорирование этого шага может привести к проблемам со здоровьем. В частности специалист по ножам Константино Дельнеро рассказал, что есть один способ нарезания арбуза, который затрудняет его потребление, передает The Take Out.
"У каждого есть свои предпочтения относительно арбузов, но я не советую использовать метод "вырезания печенья"", - отметил он.
По словам эксперта, "этот способ может потребовать использования столовых приборов, если вы не хотите, чтобы руки стали липкими, а также приводит к потере части фрукта".
Так как лучше резать арбуз?
Дельнеро советует нарезать арбуз треугольными кусочками. Он объяснил:
"Длинная кожура дает людям возможность держать его в руках, а фрукт легко достать".
В то же время эксперт добавил:
"Если вы планируете подавать арбуз с вилкой или зубочистками, нарезание арбуза кубиками - отличный вариант, который минимизирует количество фруктов, идущих в отходы".
Другие советы экспертов
Ранее три фермера рассказали о секретных способах выбрать самую вкусную дыню. По их словам, проще всего при выборе дыни ориентироваться на запах - дыня должна быть ароматной.
Также стало известно, как избавиться от плодовых мушек на кухне. Эксперты отметили, что для этого вам нужен яблочный уксус, который привлекает этих насекомых.