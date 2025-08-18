Изменение границ в Европе ставит под сомнение основы послевоенного порядка, отмечает западное издание.

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что Украина должна заключить соглашение, ведь "Россия является очень большой державой, а они - нет". В частности опубликованные детали его телефонного разговора с лидерами Европы свидетельствуют о том, что президент США поддержит план, по которому Украина должна отдать России Донбасс.

В то же время, как пишет The Telegraph, "перекраивание" границ на карте может быть для Трампа просто сделкой, однако для многих европейцев это снова откроет "едва зажившие раны кровавых конфликтов на континенте".

"Перекраивание границ, особенно силой, ставит под сомнение сами основы послевоенного порядка, построенного на территориальной целостности, мирном сосуществовании и отказе от войны как средства достижения политических целей. Немецкая история является поучительным примером. В 20 веке границы Германии неоднократно кардинально менялись, и каждое такое изменение сопровождалось огромными человеческими и политическими потерями", - напомнили в материале.

Известно, что после Первой мировой войны Германия значительно потеряла свою территорию из-за Версальского договора. Тогда Польский коридор отрезал Восточную Пруссию от остальной страны, а части Силезии и Познани были переданы новосозданному Польскому государству.

"Эти изменения вызвали возмущение, которое способствовало подъему экстремистской политики и в конце концов приходу к власти Адольфа Гитлера", - подчеркнули в The Telegraph.

Что касается других границ, то они также были перекроены. В частности, в Венгрии помнят, что в результате Трианонского договора 1920 года страна потеряла две трети своей довоенной территории.

"Эта "Трианонская травма" остается актуальной политической проблемой и сегодня. Два новообразованных независимых государства, Польша и Чехословакия, сразу же вступили в войну за свои границы в 1919 году, что стало одним из многих насильственных пограничных конфликтов, которые последовали за перекройкой национальных границ с благими намерениями", - напомнили в издании.

Уже во времена правления Адольфа Гитлера Германия начала проводить агрессивную политику, аннексировав сначала Австрию и "расчленив" Чехословакию в результате Мюнхенского соглашения 1938 года. Таким образом Германия заставила меньшее государство уступить территорию, чтобы "успокоить большего агрессора".

"Это соглашение подбодрило нацистский экспансионизм, завершившийся Второй мировой войной. После войны границы Европы были снова перекроены, в частности путем уменьшения размера Германии и смещения польского государства на запад. Миллионы немцев были изгнаны с земель на востоке, которые были переданы Польше и Советскому Союзу. Новая граница оставалась предметом острых политических споров как в Восточной, так и в Западной Германии", - отметили в The Telegraph.

Однако это никогда не приводило к вооруженному конфликту, ведь, по сравнению с Украиной, Германия была агрессором в конфликте, в результате которого потеряла так много территории.

"Тем не менее, в Западной Германии влиятельные группы выселенных, известные как Vertriebene, смогли в определенной степени лоббировать политиков. Только благодаря Ostpolitik канцлера Вилли Брандта в 1970-х годах и окончательному воссоединению в 1990 году Германия полностью приняла постоянство этих послевоенных границ", - добавили в материале.

По словам автора публикации, немцы, учитывая преступления своей страны, считали, что не имеют оснований жаловаться на то, что у них забрали территории.

"Эта модель не подойдет Украине и не должна быть применена к ней. Несмотря на российскую пропаганду, Украина не начинала эту войну. Предлагая Украине отдать часть территории России, чтобы закончить войну, Трамп предлагает отменить один из основных принципов европейского порядка: границы не могут быть изменены силой", - отметили в издании.

Требования Путина по сдаче украинских территорий - что известно

Ранее СМИ писали, что Путин хочет получить всю Донецкую область без боя. Кремль требует, чтобы Украина уступила Донбасс, части которого сейчас контролирует Киев. В ответ на это российский диктатор пообещал заморозить линию фронта и прекратить дальнейшие наступательные действия.

Из-за этого европейские лидеры обеспокоены, ведь президент Украины Владимир Зеленский категорически отклонит любые предложения по передаче земель, в результате чего Трамп может резко отреагировать.

В то же время Financial Times писало, что в Украине обвинили Трампа в том, что он принял условия Путина. В частности один из украинских чиновников отметил, что заявления президента США после разговора с российским диктатором стали "ударом в спину".

