Рассказываем, как долго можно ездить на одних шинах и на что важно обратить внимание.

Безопасность на дорогах зависит от многих факторов, и колеса в этом вопросе занимают далеко не последнее место. Важно понимать, как часто надо менять шины, поскольку их чрезмерная эксплуатация чревата риском аварий.

Сколько можно ездить на одной резине и как продлить ее срок годности - далее в материале.

Когда надо менять шины

Не каждый знает, что шины изнашиваются не только во время использования, но и пока просто лежат где-то в гараже. С течением времени резина может стареть и твердеть. Это влияет не только на комфорт, но и на безопасность.

Внешне протектор может быть глубоким, а сами шины - выглядеть хорошо, но нужно помнить, сколько времени прошло с момента покупки. По мнению экспертов, замену нужно проводить хотя бы каждые 8-10 лет. Вот несколько способов, как узнать что пора менять шины.

Измерьте протектор. Всесезонную и зимнюю резину нужно менять, когда глубина будет меньше четырех миллиметров. Для летней - показатель составляет от 3 до 1,6 мм. Чем глубина протектора меньше, тем хуже машина себя будет показывать на дороге, особенно, если она мокрая.

Стоит также записывать, сколько отъездили на летней и зимней резине. В зависимости от водителя ресурс первой составляет 40-70 тысяч километров, а второй - до 30 тысяч.

Именно возраст и количество пройденного расстояния являются основными показателями, если сами колеса находятся в идеальном состоянии. Чтоб замена не потребовалась еще до того, как они исчерпают свои возможности, нужно научиться правильно их хранить и эксплуатировать.

Как продлить срок годности резины

Важно знать не только то, как долго можно ездить на одних шинах, но и каким образом продлить их срок службы.

Во-первых, сохраняйте оптимальное давление в шинах. Если оно будет вне рекомендованных норм, колеса будут неравномерно изнашиваться. Старайтесь не допускать механических повреждений. По возможности избегайте наездов на бордюры. Храните шины корректно - идеальное место для них должно быть сухим, затемненным и прохладным.

Известно, что шины, которые находятся на ведущей оси, подвергаются повышенной нагрузке и быстрее изнашиваются. В связи с этим опытные водители каждые десять тысяч километров меняют местами задние и передние колеса. Это позволяет обеспечить равномерную нагрузку и так обе пары шин прослужат равное количество лет и километров. Главное запомните, если до замены шины отходили на ведущей оси десятки тысяч километров, то не спешите их возвращать на место.

Сроки эксплуатации продлевает и своевременная замена резины по сезону. Зимняя мягче летней, а потому при температуре от пяти градусов она стремительно теряет свои свойства и может снизить управляемость машины.

В то же время летняя в холод будет трескаться и изнашиваться. Поэтому следите, чтоб резина использовалась по своему сезону.

Очень важно, чтоб колеса были правильно сбалансированы. Тогда при движении поверхность шин будет стираться равномерно. Обратите внимание, если руль немного вибрирует, а машина даже на ровной дороге слегка дребезжит, это может указать на соскакивание балансировочных грузов. В этом случае не оттягивайте поездку в автосервис.

Регулировка углов, под которыми устанавливаются колеса, и своевременная настройка развал-схождения также имеют значения. Иначе шины будут неравномерно изнашиваться - пока часть поверхности будет почти новой, другая - сильно сотрется.

Стоит взять за привычку время от времени осматривать резину. Если ее износ происходит неравномерно, это может указать на вышеперечисленные проблемы, а также на неисправности, связанные с амортизаторами, стойками, сайлентблоками и другими частями ходовой. Если не следить за этими нюансами, то можно значительно сократить сроки эксплуатации колес.

