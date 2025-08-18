По словам президента США, он уже "закончил" шесть войн.

Президент США Дональд Трамп с момента возвращения к власти стремится получить Нобелевскую премию мира, однако его желание быть "главным миротворцем" мира основывается на глубоком заблуждении: что мир означает лишь прекращение боевых действий. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер для Politico.

"Я остановил шесть войн. В среднем это примерно одна война в месяц", - заявлял Трамп.

По словам Даалдера, если такое утверждение правдиво, то это действительно заслуживает Нобелевской премии, поэтому дипломат подробнее проанализировал достижения президента США как миротворца.

Автор материала отметил, что список войн, которые, по словам Трампа, он прекратил, начинается с конфликта между Индией и Пакистаном в мае прошлого года.

"Они воевали около тысячи лет, но я все уладил", - говорил тогда американский лидер.

Также он добавил, что, вероятно, предотвратил ядерную войну.

"Однако Индия категорически отрицает любое участие США в прекращении боевых действий. И даже если Дели нужно придерживаться этой позиции по внутриполитическим соображениям, факт остается фактом: перемирие - это не то же самое, что длительное урегулирование конфликта, который длится со времени обретения Индией независимости и ее раздела в 1947 году", - отметил Даалдер.

Следующим в перечне мирных соглашений Трамп является конфликт между Израилем и Ираном.

"Послушайте, мы только что за 12 дней закончили войну, которая длилась 30 лет", - заявил он на встрече лидеров НАТО в июне.

В то же время бывший посол США в НАТО подчеркнул:

"Это частично правда - решение Трампа нацелиться на ключевые элементы иранской ядерной программы, бесспорно, сыграло важную роль в прекращении бомбардировок Израиля и контрмер Ирана. Но это далеко не означает достижения длительного мира. Вместо этого Иран, вероятно, усилит свои усилия по разработке ядерного оружия, а Израиль четко дал понять, что оставляет за собой право нанести удар в любой момент, если Иран возобновит свою ядерную или ракетную программу и систему противовоздушной обороны".

После этого в конце июня было заключено более существенное соглашение о прекращении боевых действий между Руандой и Демократической Республикой Конго. Соглашение, которое было заключено при посредничестве США и подписано в Овальном кабинете, обязывает Руанду вывести свои войска из Конго в течение 90 дней.

"Мы только что закончили войну, которая длилась 30 лет и унесла жизни 6 миллионов человек. Ни один другой президент не смог бы этого сделать", - сказал Трамп.

В свою очередь Даалдер подчеркнул, что 6 млн человек погибли не только во время войны между странами, но и в гражданских конфликтах в обоих государствах.

"Но хотя это соглашение действительно является реальным шагом к прекращению конфликта, важно помнить, что ключ к успеху лежит в его реализации. И в этом плане новости гораздо более противоречивы, поскольку боевые действия между поддерживаемой Руандой повстанческой группой М23 и ДРК продолжаются без изменений - отчасти потому, что М23 не подписала соглашение", - уточнил автор публикации.

В следующем месяце Трамп решил разрешить конфликт между Камбоджей и Таиландом, после того, как в конце июля произошли насильственные пограничные столкновения. Поэтому под давлением Китая, Малайзии и обещаний торговых соглашений с США обе страны в конце концов согласились прекратить огонь и отказались от отправки дополнительных войск в этот регион.

"Однако основной конфликт, приведший к этим вооруженным столкновениям, остается нерешенным. Камбоджа и Таиланд уже десятилетиями борются за демаркацию своей границы, в частности за важное расположение многовековых индуистских храмов вдоль их 800-километровой границы. И хотя торговые угрозы Трампа, возможно, помогли остановить стрельбу, это вряд ли оправдывает его дальнейшее утверждение, что он "президент мира!"", - добавил Даалдер.

Уже в начале августа президент США председательствовал во время подписания важного соглашения, которое привели к окончанию войны между Азербайджаном и Арменией.

"Однако остались две противоречивые точки: требование Азербайджана, чтобы Армения изъяла из конституции любые претензии на Нагорный Карабах, что потребует проведения референдума, и транспортное сообщение между двумя частями Азербайджана, которое проходит через территорию Армении", - отметил автор материала.

Поэтому, по словам дипломата, все будет зависеть от успешного выполнения этого соглашения.

"Тем не менее, хвастовство Трампа о том, что он закончил шесть войн за шесть месяцев, намного меньше, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что даже если бы он полностью преуспел в окончании этих войн, его достижения все равно были бы омрачены его неудачей в окончании двух войн, которые он на самом деле обещал решить - конфликтов в Украине и Газе", - подчеркнул бывший посол США в НАТО.

По словам автора публикации, достичь мира - это решить конфликт, а не просто прекратить боевые действия. Для этого нужно больше, чем телефонный звонок или встреча.

"Это требует детальных знаний, интенсивных переговоров, поиска компромиссов и поощрений, а также сдерживающих мер для достижения результатов. И даже тогда большинство усилий терпят неудачу - не потому, что миротворец некомпетентен, а просто потому, что продолжать боевые действия часто легче, чем найти решение, которое удовлетворит обе стороны", - подытожил Даалдер.

В то же время в The Wall Street Journal писали, что Трамп заплатит огромную цену, если навяжет Украине мирное соглашение на условиях Путина. В издании подчеркнули, что вопрос по-прежнему остается неизменным: какой ценой будет достигнут мир.

"Президент может говорить все, что пожелает, что это война Джо Байдена, а не его. Но нравится вам это или нет, что произойдет дальше, зависит от него. Поражение Украины станет громким эхом и у него дома и во всем мире до конца его президентства", - считают в WSJ.

Также в Bloomberg отмечали, что Трамп предложит Зеленскому только плохие варианты мирного соглашения. Во время встречи с президентом США украинский лидер хочет выяснить условия Путина, добиться трехсторонней встречи и убедить Вашингтон усилить санкции против России.

"Поскольку территориальный вопрос настолько важен, его должны обсуждать только лидеры Украины и России на встрече с участием США. Пока Россия не дает никаких признаков того, что трехсторонние переговоры состоятся", - заявлял Зеленский.

