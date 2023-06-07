Недобросовестные люди уже начали продавать мертвую рыбу.

После теракта, совершенного российскими оккупантами на Каховской ГЭС, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях наблюдается мор рыбы. Местных жителей призывают ни в коем случае не употреблять ее в пищу.

Ранее Министерство здравоохранения предупредило, что в течение ближайших дней в Херсонской и Запорожской областей из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

Сегодня в Минздраве констатировали, что массовый мор рыбы также начался на Днепропетровщине

"Десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах страны", – предупредили в министерстве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео из Криворожского района, которое позволяет оценить масштабы проблемы.

Вторые сутки мор рыбы наблюдается и в Николаевской области. На этом фоне на территории Снигиревской и Гороховской общин полностью запретили вылов и продажу рыбы в течение ближайших 10 дней.

"Рекомендуем жителям пока вообще воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы. Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые несознательные жители уже приступили к реализации мертвой рыбы", – сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

В Минздраве констатируют, что мертвую или умирающую рыбу невозможно сделать безопасной для потребления, и призывают пока не покупать этот продукт на рынках.

"Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в т. ч. сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества! Кроме того, избегайте покупки рыбы в местах стихийной торговли", – призывают в ведомстве.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для рыбного хозяйства

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофе в Европе за последние десятилетия.

Затоплены десятки населенных пунктов, Каховская ГЭС полностью ушла под воду и не подлежит восстановлению. В реку Днепр в результате подрыва Каховской ГЭС попало 150 тонн машинной смазки и есть риск утечки еще более 300 тонн. Созданы угрозы для систем водоснабжения Запорожской и Днепропетровской областей, оккупированного Крыма. Есть риски для Запорожской АЭС, для охлаждения которой используется вода из Каховского водохранилища.

В результате падения уровня воды уже массово гибнет рыба – как молодые, так и взрослые особи. Пресноводная рыба и другие биоресурсы поток воды отнесет в соленые воды Черного моря, что создает угрозу и для черноморской фауны.

По предварительным оценкам Минагрополитики, убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Общие убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд гривен.

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