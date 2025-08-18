Правоохранители Франковщины 'кошмарят' предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, - Тука

Управление внутренней безопасности Нацполиции Ивано-Франковской области арестовало почти половину всех земельных участков предпринимателей Буковеля, ссылаясь на нарушения в документах по землеустройству 20-летней давности. Силовики игнорируют инициированный президентом и утвержденный СНБО мораторий на проверки бизнеса, и их действия противоречат "нулевому давлению на предпринимателей", обещанному премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом на своей странице Facebook пишет бывший глава Луганской ОГА, блогер Георгий Тука.

По его словам, он получил ряд обращений от предпринимателей Ивано-Франковской области.

"Предпринимателей Буковеля и Поляницы прессует местное Управление внутренней безопасности Нацполиции под руководством Романа Яцкива при поддержке из Киева в лице главного оперуполномоченного-инспектора Ярослава Зеля. Людям, владеющим земельными участками по 10-20 лет и более, арестовывают землю и блокируют бизнес на основании, что первый владелец участка где-то там в конце 90-х-начале 2000-х якобы приобрел их незаконно (ошибка в координатах или другой технический вопрос)", - отмечает блогер.

Он отметил, что всего в производстве, открытом еще в 2020 году, более 300 кадастровых номеров, что составляет примерно 50% земель Буковеля. Предприниматели пытаются отстоять свои права и снять аресты через суд, однако силовики находят новые методы давления на них. Так, Георгий Тука привел жалобы пострадавших бизнесменов, что полиция вместе с представителями ТЦК приходят без объяснений и надлежащего представления, угрожают, изымают документы и телефоны, закрывают бизнес под предлогом арестов земельных участков, которые суд уже признавал незаконными.

"У меня вопрос к министру обороны Шмыгалю и к командованию Сухопутных Войск: что делает там Надворнянский ТЦК? Почему военные структуры сопровождают действия полиции при "наездах" на частный бизнес?" - возмущается блогер.

По его словам, под давлением правоохранителей оказался также известный на всю Украину Парк Динозавров в Полянице, который даже представители провластной партии считают добропорядочным бизнесом, который исправно платит налоги.

При этом Георгий Тука утверждает, что существует определенная "такса" для прекращения давления правоохранителей.

"Предприниматели рассказывают, что параллельно с арестами передают сигналы: все "решается" через внутреннюю безопасность в Ивано-Франковске, и все дороги ведут к Яцкиву. "$100 тыс - и ваш участок выводят в отдельное производство и закрывают, все забудете. В Киеве ничего не сделаете"", - пишет блогер.

По его словам, тот факт, что управление внутренней безопасности Нацполиции занимается земельными делами, свидетельствует о признаках превышения служебных полномочий и злоупотребления влиянием, из-за чего он обращается к генеральному прокурору, ГБР и министру внутренних дел.

Также Георгий Тука публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Юлии Свириденко.

"Ваш мораторий - не работает! На бизнес давят, бизнес запугивают, от бизнеса требуют деньги коррумпированные силовики. Грош цена вашим обещаниям, если вы не способны их выполнить. А тем более, если "в теме или в доле"", - подытожил Тука.