Для многих женщин переход к естественному цвету становится не только сменой имиджа, но и символом принятия возраста и мудрости. Звездные стилисты рассказали, как правильно и красиво отпустить волосы седеть.

Как говорится в статье Parade, этот процесс может быть сложным и требовать терпения, ведь седина имеет свои особенности в уходе и стиле. Известный стилист Эмилио Урибе, который работал с Бейонсе, Шакирой и Энн Хэтэуэй, подчеркивает, что главное - воспринимать процесс как путешествие. Он советует обязательно работать с колористом, чтобы четко определить цели перехода, регулярно подстригать кончики и инвестировать в специальные средства для седых волос.

Стилист Робин Эмтейдж, известная сотрудничеством со Сьюзан Луччи, подчеркивает увлажнение, ведь седые волосы более сухие. Она советует отдавать предпочтение безсульфатным шампуням, кондиционерам и питательным маскам, чтобы поддержать их здоровый вид.

Еще один тренд, который активно советуют эксперты, - так называемый gray blending. Это техника мягкого перехода, когда седину сочетают с оттенками с помощью хайлайтов или балаяжа, избегая резких линий отрастания. Колорист Шэрон Доррам, которая работала с Барброй Стрейзанд и Джулией Робертс, называет его самым простым способом стать "серебряной богиней".

Впрочем, стилисты предупреждают: переход к седине может изменить не только цвет, но и текстуру волос. Поэтому они советуют добавлять блеска с помощью масел и кондиционеров, а также сохранять уверенность в собственной красоте:

"Ярче всего вы сияете тогда, когда чувствуете себя хорошо в собственном образе".

Эксперты сходятся во мнении, что процесс отпускания седины требует времени, заботы и правильно подобранных средств, однако результат стоит усилий: здоровые, ухоженные волосы и уверенность в собственной природной красоте.

Что делать с седыми волосами

Седина появляется тогда, когда волосяные фолликулы перестают вырабатывать пигмент меланин. К сожалению, на сегодня нет научно доказанного способа полностью убрать ее без окрашивания или тонирования.

Ранее косметолог Стэнли Нолан также дала советы женщинам, которые недовольны сединой. По ее словам, существуют проверенные способы удачно замаскировать седые волосы.

