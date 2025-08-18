Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посоветовал Венгрии жаловаться в Москву.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба" были остановлены 18 августа, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Венгрии и Словакии.

Так, в частности, остановку поставок подтвердил словацкий трубопроводный оператор Transpetrol.

"Наша компания не владеет более подробной информацией о причине приостановления, которая находится за пределами территории Словацкой Республики", - отмечается в сообщении.

Видео дня

До этого о прекращении поставок российской нефти сообщил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто. Он написал в Facebook, что разговаривал с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, по словам которого, специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции. Эта станция, по его словам, была повреждена во время последней атаки, но неясно, когда поставки возобновятся.

"Этот последний удар по нашей энергетической безопасности является возмутительным и неприемлемым", - написал Сийярто.

Он не сообщил, когда и где произошло нападение, однако Генштаб ВСУ заявил, что в ночь на 18 августа поражена нефтеперекачивающая станция "Никольское" в Тамбовской области РФ, которая используется для транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил и не опроверг информацию о последнем нападении, но написал в сети Х, что Венгрия "теперь может присылать жалобы" в Москву, а не в Киев.

Удары Украины по РФ

Это уже не первый случай остановки поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба". Как сообщал УНИАН, в ночь с 12 на 13 августа, Силы обороны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области. Как свидетельствуют новые спутниковые снимки, в результате атаки были уничтожены две насосные станции.

Недавно дроны Главного управления разведки нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе Оренбург. Это монопольный в РФ производитель критически важного компонента для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности.

Вас также могут заинтересовать новости: