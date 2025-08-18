В рейтинг попали пять брендов авто с самыми низкими оценками надежности и безопасности.

Организация Consumer Reports обнародовала рейтинг автомобильных брендов с самыми низкими показателями безопасности, надежности, результатов дорожных испытаний и удовлетворенности владельцев. Ни один из них не получил отметки "рекомендованный CR", пишет TheStreet.

В пятерку худших вошли:

Dodge - известный своими мускул-карами бренд занял низкие места в краш-тестах и отметился слабыми показателями надежности среди подержанных авто.

GMC - модифицированные версии Chevrolet с более роскошным оснащением также не оправдали ожиданий, получив лишь немного лучшие результаты, чем Dodge.

Land Rover - несмотря на статус культового производителя внедорожников премиум-класса, бренд имеет репутацию одного из самых дорогих в обслуживании и продемонстрировал слабые результаты в отчете CR.

Rivian - молодой производитель электромобилей с популярными среди владельцев моделями SUV и пикапа, однако рейтинг прогнозируемой надежности остался низким.

Jeep - несмотря на культовый статус и популярность моделей вроде Wrangler, бренд получил худший общий балл. По данным CR, низкие показатели надежности характерны для всего модельного ряда Jeep.

Consumer Reports каждый год проводит независимые тесты и опросы владельцев, чтобы составить прогнозные рейтинги для покупателей.

