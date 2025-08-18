Организация Consumer Reports обнародовала рейтинг автомобильных брендов с самыми низкими показателями безопасности, надежности, результатов дорожных испытаний и удовлетворенности владельцев. Ни один из них не получил отметки "рекомендованный CR", пишет TheStreet.
В пятерку худших вошли:
- Dodge - известный своими мускул-карами бренд занял низкие места в краш-тестах и отметился слабыми показателями надежности среди подержанных авто.
- GMC - модифицированные версии Chevrolet с более роскошным оснащением также не оправдали ожиданий, получив лишь немного лучшие результаты, чем Dodge.
- Land Rover - несмотря на статус культового производителя внедорожников премиум-класса, бренд имеет репутацию одного из самых дорогих в обслуживании и продемонстрировал слабые результаты в отчете CR.
- Rivian - молодой производитель электромобилей с популярными среди владельцев моделями SUV и пикапа, однако рейтинг прогнозируемой надежности остался низким.
- Jeep - несмотря на культовый статус и популярность моделей вроде Wrangler, бренд получил худший общий балл. По данным CR, низкие показатели надежности характерны для всего модельного ряда Jeep.
Consumer Reports каждый год проводит независимые тесты и опросы владельцев, чтобы составить прогнозные рейтинги для покупателей.
