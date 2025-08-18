Пока европейские дипломаты не могут прийти к соглашению по поводу места проведения возможного трехстороннего саммита.

Европейские дипломаты получили от своих американских коллег просьбу быть готовыми к трехсторонней встрече между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, которая может состояться в конце этой недели. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что пока европейские дипломаты не могут прийти к соглашению по поводу места проведения возможного трехстороннего саммита между Трампом, Зеленским и Путиным. Журналисты подчеркнули, что результаты сегодняшней встречи между лидерами США, Украины и стран Европы в Вашингтоне могут повлиять на будущий саммит.

По данным издания, США и страны Европейского Союза согласились, что встреча Трампа, Зеленского и Путина должна состояться в Европе, если не произойдет никаких изменений.

Журналисты добавили, что в прошлые выходныые премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время видеоконференции "коалиции желающих" предложила Рим в качестве места проведения трехстороннего саммита. Президент Франции Эмманюэль Макрон же настаивал на проведении встречи в Женеве.

Кроме того, итальянское и швейцарское министерства иностранных дел настаивают на том, что они готовы принять переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным. В это время дипломаты из стран ЕС рассматривают другие места, включая Будапешт и Хельсинки.

Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс"

Ранее Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников писало, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попытается наладить процесс мирного урегулирования войны, избежав требований по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что лидер Украины готов пойти на "приемлемые компромиссы" по нынешней линии фронта. Как пишет издание, сегодня Зеленскому предстоит одна из самых важных встреч за время президентства.

