Андрей Сибига отметил, что именно РФ начала войну против Украины и поэтому все жалобы следует адресовать Москве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на обвинения венгерского коллеги Петера Сийярто относительно якобы препятствования транспортировке российской нефти в Венгрию. Свою реакцию Сибига обнародовал в соцсети "Х".

Он подчеркнул прежде всего, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать.

"Венгрии годами говорят, что Москва - ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете присылать свои жалобы и угрозы - своим друзьям в Москве", - отметил Сибига.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, перед этим венгерский министр иностранных дел набросился на Украину и заявил, что она "снова атаковала нефтепровод в Венгрию, перекрыв поставки". Он назвал последний удар по энергетической безопасности Венгрии "возмутительным и неприемлемым".

При этом Сийярто написал, что в течение 3,5 лет Брюссель и Киев "пытаются втянуть" Венгрию в войну в Украине и атаки на энергоснабжение служат той же цели.

"Позвольте мне четко заявить: это не наша война. Мы не имеем к ней никакого отношения, и пока мы будем у власти, Венгрия будет оставаться в стороне", - заявил он.

Ранее, 13 августа, Сийярто также опубликовал заявление, в котором упрекал Украину за удар по распределительной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области РФ. Глава МИД Венгрии призвал Украину прекратить атаковать "маршруты энергоснабжения в Венгрию" и "не ставить под угрозу" энергетическую безопасность его страны.

