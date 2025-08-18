Сырский отметил, что любая война является соревнованием технологий.

Россияне постоянно совершенствуют свои дроны, включая "Шахеды". Теперь эти беспилотники оснащены современными системами защиты от перехвата и даже механизмами самоуничтожения. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что любая война является соревнованием технологий. В то время как Украина развивает дроны-перехватчики, Россия делает все возможное, чтобы ее беспилотники были более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Сырский поделился, что российские "Шахеды" уже получили оптические системы донаведения, 12-16-канальные антенны, которые делают их устойчивыми к помехам, а также датчики уклонения от огня и столкновений. Благодаря этому вражеские дроны могут выполнять неконтролируемые маневры, что затрудняет их уничтожение.

По словам главнокомандующего ВСУ, фактические все дальнобойные дроны, которые применяет РФ, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва. Он объяснил, что так дроны нельзя будет захватить после падения. Кроме того, так россияне могут нанести вред всем, кто приблизится к беспилотникам.

Почему трудно сбивать "Шахеды"

Ранее авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что у Украины пока нет оружия, которое смогло бы изменить ход борьбы с российскими "Шахедами". По его словам, эти дроны остаются самой неприятной целью для ПВО.

Криволап отметил, что противодействие "Шахедам" является многоуровневым. К перехвату привлекаются пехотинцы, авиация, ПВО и мобильные огневые группы.

