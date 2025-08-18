Эксперт считает, что "Фламинго" может нанести такой же ущерб ключевым городам России, как российское оружие нанесло городам Украины.

Украина создала новую крылатую ракету "Фламинго", которая способна наносить удары вглубь территории России. Это может привести к тому, что войну в полной мере "почувствуют" жители крупнейших российских городов. Об этом заявил офицер Королевского военно-морского флота Великобритании и военный эксперт Льюис Пейдж в своем материале для The Telegraph.

По его словам, "Фламинго" может быть основана на ракете FP-5, которую ранее представил оборонный подрядчик Milanion. Он напомнил, новую ракету уже серийно производит компания Fire Point, а размах ее крыльев составляет шесть метров. Вес боевой части составляет одну тонну.

Пейдж отметил, что если "Фламинго" действительно основан на FP-5, то эта ракета фактически является беспилотным реактивным самолетом, который способен лететь к цели на высокой дозвуковой скорости. Он подчеркнул, что с заявленной дальностью полета 3000 км она может нанести удар в любую точку центральной России, легко достигая Москвы или Санкт-Петербурга, а также некоторых районов Сибири.

Эксперт считает, что "Фламинго" потенциально может нанести такой же ущерб ключевым городам России, как российское оружие нанесло городам Украины. Он отметил, что Украина может найти в РФ много важных военных целей, которые она может атаковать новой ракетой.

Тем не менее Пейдж предупредил, что главная проблема "Фламинго" заключается в том, что эту крылатую ракету будет относительно легко сбить. По его словам, Украине придется запускать одновременно несколько таких ракет в сопровождении как можно большего количества ложных целей, чтобы российская ПВО не справилась с ними. Эксперт предположил, что Украина могла бы использовать в качестве ложных целей американские БПЛА Miniature Air-Launched Decoy (MALD).

Пейдж уверен, что с достаточным количеством ракет "Фламинго", беспилотников MALD и других дронов Украина сможет перенести войну на территорию привилегированной элиты Путина.

Эксперт признал, что только ракет "Фламинго" не достаточно для того, чтобы изменить ход войны. Тем не менее он подчеркнул, что это пример того, что Украина способна создавать собственное высокотехнологичное оружие.

Ракета "Фламинго" - что известно

Ранее украинский фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатеԁ Press, сообщил, что новая украинская ракета "Фламинго" уже запущена в серийное производство. Он показал фото готовых ракет в цехе, которые вероятно уже готовы к отгрузке.

Фотограф поделился, что "Фламинго" может лететь на расстояние до 3000 км. В Defense Express добавили, что эта крылатая ракета, вероятнее всего, основана на FP-5 от Milanion. В издании напомнили, что FP-5 может лететь на расстояние до 3 тысяч км, проводить в воздухе 4 часа, развивает скорость до 950 км/час, а также имеет размах крыльев 6 метров. Ее вес составляет до 6 тонн, при этом 1 тонна - боевая часть.

