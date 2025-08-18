Москалькова заявила, что уже на этой неделе планирует встретиться с Лубинцем.

В России предложили провести обмен мирными жителями. Россияне готовы освободить 31 человека в обмен на такое же количество пленных российских граждан. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишут росСМИ.

"Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне", - сказала она журналистам.

Также Москалькова добавила, что уже на этой неделе планирует встретиться с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Напомним, что 14 августа Украина и РФ провели новый обмен пленными. 84 украинца вернулись из российского плена. Некоторые из них находились в неволе с 2014 года.

Известно, что среди освобожденных из российского плена украинцев были как военные, так и гражданские лица. Почти всем из них была нужна медицинская помощь.

Обмены пленными между Украиной и Россией - важные новости

Ранее The Wall Street Journal писало, что Украина и Россия в течение войны сумели обменять более 10 000 бойцов. Странам удалось создать тайный канал обмена пленными, которым непосредственно руководят офицеры военной разведки. По данным издания, он работает эффективно и профессионально.

Кроме того, стало известно, что в ходе обмена пленными 14 августа был освобожден защитник Мариуполя Александр Бойчук. В 2014 году во время захвата Россией Крыма он пытался вывести один из кораблей ВМС на материковую Украину.

