Для принятия радикального решения в обоих случаях не хватило голосов.

Парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады не поддержал отстранение от заседаний парламента народных депутатов Украины Марьяны Безуглой (внефракционная) и Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк (фракция "Голос").

Он отметил, что для принятия решений об отстранении не хватило голосов членов комитета.

Видео дня

Отстранение Безуглой рассматривали после соответствующего обращения от самого Железняка и его коллег по фракции, в котором ее обвинили в "антисоциальном поведении".

А отстранить Гончаренко предлагала в обращении сама Безуглая, которая пожаловалась, что Гончаренко во время заседания парламента ругался и выкрикивал "Безуглая-безумная". За предложение отстранить Гончаренко проголосовало 4 нардепов, 3 - против, 1 воздержался, то есть не хватило одного голоса.

За отстранение Безуглой также не набралось достаточного количества голосов.

Последние скандалы Безуглой

Как сообщал УНИАН, народный депутат Марьяна Безуглая в своей бесцеремонной манере высказалась в Фейсбуке о гибели коллеги по парламенту Ярослава Рущишина. Она упрекнула, что депутат не поднимал вопросов, связанных с обороной. Более того, она вспомнила обстоятельства трагической гибели Рущишина в ДТП на мотоцикле Harley-Davidson с припиской "погиб не в бою" и "комендантский час на нардепов не распространяется". Депутаты Александра Устинова и Роман Лозинский обозвали Безуглую "животным".

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая неоднократно отмечалась скандальными высказываниями, заявила, что имеет синдром Аспергера. По словам специалиста, у людей с этим синдромом вообще отсутствует мимика.

Психиатр Александр Иванов сказал, что человек, который имеет этот синдром не понимает эмоций других людей. Примета - они анемичны, у них отсутствует мимика. Если мимика присутствует, значит это - не синдром Аспергера, в принципе.

Специалист добавляет, что есть сходные расстройства, а люди, у которых есть в частности синдром Аспергера - не больны. Как пояснил Иванов, указанные особенности человека - не болезнь, а, скорее, особенность восприятия и поведения.

Безуглая отмечала, что некоторые ее коллеги, знавшие о диагнозе, якобы использовали эту информацию против нее. Она уточнила, что чувствует эмоции иначе, имеет высокий порог страха, а ложь для нее невозможна.

