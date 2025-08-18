Курс гривни к евро установлен на уровне 48,17 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,17 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,24/41,27 грн/долл., а евро - 48,16/48,18 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 18 августа снизился на 7 копеек - до 41,63 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,14 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 48,70 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,03 гривни за евро

Курс доллара в "ПриватБанке" 18 августа подешевел на 5 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар, а курс евро в банке снизился на 15 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. К тому же продать американскую валюту в банке можно по курсу 41 гривня, а евро - по курсу 47,65 гривни за единицу иностранной валюты.

