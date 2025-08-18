Эти вопросы помогут переключить внимание и напомнят, что вы сражаетесь за свои отношения, а не против них, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал три вопроса, которые могут мгновенно разрядить любой спор.

"Любые отношения, даже самые крепкие, проходят через периоды подъема и спада. Конфликты неизбежны. Но то, как именно пара справляется с конфликтами и что происходит после, во многом определяет судьбу отношений – продлятся они или закончатся после пары новых ссор", - отметил он в своей статье для Forbes.

И вот какие вопросы он назвал, отметив, что они помогут переключить внимание и напомнят, что вы сражаетесь за свои отношения, а не против них:

"Ты действительно чувствуешь, что я тебя слушаю?". Большинство проблем в отношениях возникает тогда, когда один из партнеров не чувствует себя услышанным или понятым. Человек может снова и снова пытаться объяснить, но вторая сторона будто не "схватывает". И далеко не всегда признаки этого очевидны. Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Current Psychology, выделило три ключевые стратегии поддержки партнера: выражение признательности, юмор и внимательное слушание, когда партнеру дают возможность честно высказаться и почувствовать себя услышанным.

"А как бы ты чувствовал(а) себя на моем месте?". Во время ссор легко забыть, что вы спорите не с врагом, а с любимым человеком. Этот вопрос открывает возможность по-настоящему понять точку зрения друг друга и найти компромисс. В Journal of Family Psychology в 2024 году опубликовали результаты трех исследований: оказалось, что умение встать на место партнера снижает критику, обидные реплики и отчуждение во время ссор.

"Что мы оба можем сделать, чтобы это было менее болезненно?". Исследования показывают: пары, которые умеют ссориться с эмпатией, не только лучше справляются эмоционально, но и физически переживают стресс мягче. В исследовании 2014 года было выявлено: те, кто решал конфликты более здоровыми способами, имели более стабильный пульс, меньшее сопротивление кожи и более спокойные реакции организма.

