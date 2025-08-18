Иван Блиндар старался создать комфортную атмосферу для Леси на съемочной площадке.

Актер Иван Блиндар, известный по роли Кузьмы в фильме "Я "Победа" и Берлин", поделился деталями съемок комедии "Песики". В частности он рассказал об опыте работы с Лесей Никитюк и признался, догадывался ли о ее беременности.

Как пишет Новый канал, актеру было комфортно сниматься с Лесей. Несмотря на то, что Никитюк не профессиональная актриса, Блиндар старался всячески поддерживать ее и отвечать на все ее вопросы относительно процесса съемок. При этом Иван признался, что совсем не заметил особого состояния своей партнерши по фильму.

"С Лесей Никитюк у меня было всего две сцены, но я старался поддерживать ее. По любым вопросам, с которыми она обращалась, старался как-то объяснить или чем-то помочь. Хотел, чтобы Лесе было максимально комфортно на площадке. А вот о ее беременности не догадывался даже на секунду, по крайней мере у меня так было, возможно, кто-то другой знал", - поделился Иван Блиндар.

В комедийном фильме "Песики" Блиндар сыграл одного из любовников главной героини Яны (Леся Никитюк), который после ночи с девушкой превращается в собаку. Сюжет ленты разворачивается вокруг амбициозной и эгоистичной женщины, которую судьба наказывает проклятием - все ее мужчины превращаются в собачек.

"Это веселый и прикольный фильм с отличным актерским составом и игрой. И что еще важно - это легкая и смешная комедия, которая идеально подходит, чтобы провести вечер с девушкой или с друзьями, немного отвлечься. Невероятный кайф был сниматься с собаками, я просто наслаждался, потому что очень люблю собак, обожаю!" - заявил актер фильма "Песики" Иван Блиндар.

Напомним, что Леся Никитюк родила первенца в июне этого года. Ранее ведущая признавалась, что узнала о беременности как раз во время съемок в фильме "Песики".

