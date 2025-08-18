Ранее было заявлено, что после модернизации "Адмирал Нахимов" получит новые ракеты "Циркон".

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и глубокой модернизации вышел в море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

По словам неназванного источника, первый этап испытаний пройдет в Белом море. Затем испытания будут продолжены в течение нескольких месяцев в Баренцевом море.

Крейсер находится в ремонте с 1999 года, хотя реальные работы на нем велись с 2013-го. Главным результатом модернизации называют заметное усиление ударной мощи крейсера.

По данным из открытых источников, он будет нести, в частности, десять универсальных корабельных стрелковых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. По некоторым данным в состав его арсенала могут войти новые ракеты "Циркон", которые сами россияне называют "гиперзвуковыми".

Как бы там ни было, после ввода в эксплуатацию "Адмирал Нахимов" будет самым мощным российским надводным кораблем. Его собрат "Петр Великий", который также относится к проекту 1144, не будет иметь таких ударных возможностей (по крайней мере, в ближайшее время).

Еще один российский гигант - авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - могут вообще продать или отправить на металлолом, ведь он морально устарел и не имеет перспектив в качестве реальной боевой единицы в составе российского флота.

Также сообщалось, что Россия может отказаться от большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко", который в свое время предложили превратить во фрегат.

