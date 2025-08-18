Премьер-министр отметила, что до конца недели правительство хочет финализировать решение этого вопроса.

До конца недели Кабинет Министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Об этом в комментарии "Суспільному" сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Это будет постановление Кабмина. Это решение, которое не требует законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина", - подчеркнула она.

При этом Свириденко уточнила, что наработка документа уже продолжается, и на этой неделе правительство планирует эту работу финализировать.

Выезд за границу мужчин до 22 лет - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Он отметил, что этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Зеленский напомнил, что сейчас есть ограничения на границе на выезд мужчин из Украины в возрасте с 18 до 60 лет. Он предложил предусмотреть, что запрет будет касаться тех мужчин, которым исполнилось 22 года.

В то же время директор Социологического центра "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак считает, что если в Украине разрешат выезд за границу мужчинам до 22 лет, то часть из них покинут страну и не вернутся.

Она отметила, что до сегодняшнего дня у нас много ребят, которые завершают 11 класс, им уже есть 18 лет и они уже не могут выехать из Украины и учиться за границей. Если этот возраст поднимут до 22-х лет, то, по словам специалиста, у нас большое количество детей поедет или учиться за границу, или просто уедет из страны, потому что будут бояться мобилизации в будущем.

