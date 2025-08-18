В прошлом году Россия обсуждала бартерные сделки с Китаем.

Бартерные расчеты вернулись в Российскую Федерацию впервые со времен хаоса 1990-х годов. Проблемы с расчетами, вызванные вторжением в Украину, вынудили по крайней мере одну китайскую компанию искать сталь и алюминиевые сплавы для обмена на двигатели.

Издание Reuters пишет, что китайские компании назвали проблемы с расчетами и требования Москвы о переносе производства в Россию главными препятствиями для развития торговли.

"Мы предлагаем инновационные модели сотрудничества, направленные на снижение рисков расчетов", - заявил Сюй Синьцзин из Hainan Longpan Oilfield Technology Co.

В обмен на энергетическое оборудование его компания хочет получить российские материалы для судостроения.

"В нынешних условиях ограниченных платежей это открывает новые возможности для предприятий в России и азиатском регионе. Например, мы поставляем судовые двигатели в обмен на специальные материалы из стали или алюминиевые сплавы для судостроения из России", — сказал он.

В прошлом году Россия обсуждала бартерные сделки с Китаем. Такой вид расчетов наиболее популярен для торговли металлами и сельскохозяйственной продукцией. Дело в том, что западные санкции привели к проблемам с платежами при расчетах с Россией.

Стоит отметить, что в последний раз бартерные сделки были популярны в России в условиях экономического и политического хаоса, последовавшего за распадом СССР в 1991 году. Тогда инфляция и хроническая нехватка средств вынудили предприятия согласиться на оплату натурой.

Однако бартер посеял еще больший хаос в экономике, поскольку были созданы обширные цепочки условных сделок на все - от электроэнергии и нефти до муки, сахара и сапог, что еще больше затруднило определение цен и принесло отдельным людям огромные состояния.

Проблемы с расчетами с РФ - последние новости

В августе 2024 года россияне пожаловались, что платежи на миллиарды юаней "зависли", поскольку банки Китая начали прекращать операции с РФ.

В ноябре стало известно, что Bank of China - четвертый по размеру активов банк Китая - начал блокирование переводов в юанях из стран, которые Ррссия использует для закупки товаров и оборудования.

10 января 2025 года проблемы во внешнеторговых расчетах заставили крупные российские банки разрабатывать новые схемы для расчетов с Китаем. Новая схема предлагает бизнесу расчеты через платежных агентов.

