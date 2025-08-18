Советники Трампа поинтересовались, как будет одет президент Украины на встрече с Трампом и получили ответ.

Белый дом попросил украинских чиновников уточнить, будет ли президент Украины Владимир Зеленский в костюме на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Им ответили, что классического одеяния ждать не стоит — украинский лидер появится в том же черном пиджаке, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах.

"Это будет в стиле костюма, но не полноценный костюм", - заявил один из собеседников Axios. Сообщается, что этот вопрос "чрезвычайно важен", так как в прошлый раз, во время встречи в Овальном кабинете, наряд Зеленского стал проблемой, обернувшейся дипломатическим скандалом.

СМИ пишет, что Трампу тогда не понравился военный стиль одежды Зеленского. Когда он приветствовал его в Западном крыле, то язвительно заметил: "Сегодня он прямо разоделся". Некоторые американские чиновники посчитали, что именно вопрос костюма частично повлиял на провальный исход той встречи.

Видео дня

Одеяние Зеленского на саммите НАТО

Саммит НАТО стал первым случаем с 2022 года, когда Зеленский появился в пиджаке делового стиля, и тогда американские чиновники отметили, что Трамп остался доволен.

"Зеленский пришел как нормальный человек, не безумец, и был одет так, как положено человеку, который должен быть на саммите НАТО. Поэтому у них получился хороший разговор", — рассказал один из чиновников.

Предстоящая встреча Зеленского и Трампа

Один советник Трампа, частично в шутку, сказал СМИ, что "было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский пришел в костюме, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Другой отметил: "Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого тоже не ждем". Хотя даже несмотря на это, по их словам, президент Украины "стал лучше находить подход к Трампу". Тем более, что "рядом" с Зеленским будут находиться и европейские лидеры.

Встреча Трампа и Зеленского 18 августа - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому придется проглотить "горькую пилюлю" в Белом доме. Условия потенциального мирного соглашения вряд ли будут в пользу Киева. "Трамп недвусмысленно сказал ему [президенту Украины], что придется смириться с тем, что оккупированная территория по большей части потеряна на долгосрочную перспективу", - заявил обозреватель CNN.

А вот Financial Times сообщает, что украинский лидер во время встречи с Трампом будет готов пойти на "приемлемый компромисс" по линии фронта. Визит Зеленского в США - шанс перезагрузить отношения с американским президентом.

Вас также могут заинтересовать новости: