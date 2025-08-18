Белый дом попросил украинских чиновников уточнить, будет ли президент Украины Владимир Зеленский в костюме на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Им ответили, что классического одеяния ждать не стоит — украинский лидер появится в том же черном пиджаке, в котором он присутствовал на саммите НАТО в Нидерландах.
"Это будет в стиле костюма, но не полноценный костюм", - заявил один из собеседников Axios. Сообщается, что этот вопрос "чрезвычайно важен", так как в прошлый раз, во время встречи в Овальном кабинете, наряд Зеленского стал проблемой, обернувшейся дипломатическим скандалом.
СМИ пишет, что Трампу тогда не понравился военный стиль одежды Зеленского. Когда он приветствовал его в Западном крыле, то язвительно заметил: "Сегодня он прямо разоделся". Некоторые американские чиновники посчитали, что именно вопрос костюма частично повлиял на провальный исход той встречи.
Одеяние Зеленского на саммите НАТО
Саммит НАТО стал первым случаем с 2022 года, когда Зеленский появился в пиджаке делового стиля, и тогда американские чиновники отметили, что Трамп остался доволен.
"Зеленский пришел как нормальный человек, не безумец, и был одет так, как положено человеку, который должен быть на саммите НАТО. Поэтому у них получился хороший разговор", — рассказал один из чиновников.
Предстоящая встреча Зеленского и Трампа
Один советник Трампа, частично в шутку, сказал СМИ, что "было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский пришел в костюме, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".
Другой отметил: "Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого тоже не ждем". Хотя даже несмотря на это, по их словам, президент Украины "стал лучше находить подход к Трампу". Тем более, что "рядом" с Зеленским будут находиться и европейские лидеры.
Встреча Трампа и Зеленского 18 августа - что известно
Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому придется проглотить "горькую пилюлю" в Белом доме. Условия потенциального мирного соглашения вряд ли будут в пользу Киева. "Трамп недвусмысленно сказал ему [президенту Украины], что придется смириться с тем, что оккупированная территория по большей части потеряна на долгосрочную перспективу", - заявил обозреватель CNN.
А вот Financial Times сообщает, что украинский лидер во время встречи с Трампом будет готов пойти на "приемлемый компромисс" по линии фронта. Визит Зеленского в США - шанс перезагрузить отношения с американским президентом.