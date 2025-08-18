Эксперты считают, что пока преждевременно говорить об увеличении поставок российского газа на европейский рынок.

Европейские цены на природный газ упали до нового минимума 2025 года накануне встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg.

Стоимость голубого топлива с поставкой в сентябре снизилась на 2,4%, 30,96 евро за мегаватт-час (примерно 317 евро за 1000 кубометров, - УНИАН).

Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами планирует изложить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с Путиным.

"Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия", - отмечают журналисты.

Издание напоминает, что после переговоров с Путиным на Аляске 15 августа президент США заявил, что будет призывать Зеленского заключить соглашение как можно быстрее, и сказал, что он открыт к участию Вашингтона в обеспечении безопасности Украины.

"Соглашение о прекращении российско-украинской войны - какими бы серьезными ни были возможные уступки со стороны Украины - может облегчить поставки газа, если на рынок выйдет больше российских энергоносителей", - отмечают журналисты.

Однако аналитики считают, что говорить о потенциальном существенном увеличении поставок российского газа на европейский рынок преждевременно.

"Объявление США о гарантиях безопасности для Украины и сообщение о возможном согласии России являются дипломатически важными, но на данном этапе нет никаких признаков того, что саммит на Аляске существенно изменит картину поставок газа в Европу", - отмечает исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

15 августа цены на газ в Евросоюзе снизились до почти годового минимума накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

После встречи с российским диктатором Дональд Трамп, среди прочего, назвал два условия завершения российско-украинской войны.

