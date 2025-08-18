Европейские цены на природный газ упали до нового минимума 2025 года накануне встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg.
Стоимость голубого топлива с поставкой в сентябре снизилась на 2,4%, 30,96 евро за мегаватт-час (примерно 317 евро за 1000 кубометров, - УНИАН).
Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами планирует изложить условия потенциальной мирной сделки, которую он обсуждал с Путиным.
"Ожидается, что США сосредоточатся на территориальных уступках, которых требует Россия", - отмечают журналисты.
Издание напоминает, что после переговоров с Путиным на Аляске 15 августа президент США заявил, что будет призывать Зеленского заключить соглашение как можно быстрее, и сказал, что он открыт к участию Вашингтона в обеспечении безопасности Украины.
"Соглашение о прекращении российско-украинской войны - какими бы серьезными ни были возможные уступки со стороны Украины - может облегчить поставки газа, если на рынок выйдет больше российских энергоносителей", - отмечают журналисты.
Однако аналитики считают, что говорить о потенциальном существенном увеличении поставок российского газа на европейский рынок преждевременно.
"Объявление США о гарантиях безопасности для Украины и сообщение о возможном согласии России являются дипломатически важными, но на данном этапе нет никаких признаков того, что саммит на Аляске существенно изменит картину поставок газа в Европу", - отмечает исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.
15 августа цены на газ в Евросоюзе снизились до почти годового минимума накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
После встречи с российским диктатором Дональд Трамп, среди прочего, назвал два условия завершения российско-украинской войны.