В комментариях отозвались люди, которых также приглашали на такие "вечеринки".

Украинский ведущий и актер Владимир Остапчук показал видео с "секретной вечеринки", на которую его вместе с женой пригласили родители.

Сегодня днем он опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткий юмористический ролик, добавив песню "Покохала діда" в исполнении Татьяны Костюк-Августинович.

На видео Остапчук и его жена Екатерина празднично одеты к "летней вечеринке" у родителей. Уже через несколько секунд они начинают копать картошку. Ведущий спрашивает подписчиков, приглашали ли их когда-то на такую вечеринку. В комментариях люди признались, что их родители также устраивают подобные "празднования":

"Уже скоро".

"Вчера были на такой вечеринке. Хорошо, что хоть в конце наливали шампанское".

"Дважды в год".

"Знакомая до боли вечеринка".

"Хорошо, что для вечеринок я уже стара".

Напомним, Екатерина и Владимир женаты, однако свадебной церемонии у них не было. Недавно ведущий подарил ей кольцо от Tiffany&Co и предложил обвенчаться.

