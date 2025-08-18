Украинский ведущий и актер Владимир Остапчук показал видео с "секретной вечеринки", на которую его вместе с женой пригласили родители.
Сегодня днем он опубликовал в своем Instagram-аккаунте короткий юмористический ролик, добавив песню "Покохала діда" в исполнении Татьяны Костюк-Августинович.
На видео Остапчук и его жена Екатерина празднично одеты к "летней вечеринке" у родителей. Уже через несколько секунд они начинают копать картошку. Ведущий спрашивает подписчиков, приглашали ли их когда-то на такую вечеринку. В комментариях люди признались, что их родители также устраивают подобные "празднования":
"Уже скоро".
"Вчера были на такой вечеринке. Хорошо, что хоть в конце наливали шампанское".
"Дважды в год".
"Знакомая до боли вечеринка".
"Хорошо, что для вечеринок я уже стара".
Напомним, Екатерина и Владимир женаты, однако свадебной церемонии у них не было. Недавно ведущий подарил ей кольцо от Tiffany&Co и предложил обвенчаться.