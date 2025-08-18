Елена тепло встретила Александра в Хмельницком.

Блогерша Елена Мандзюк снова привлекла внимание поклонников. В своем блоге в Instagram, за которым следят миллион подписчиков, скандальная инфлюенсерка показалась в компании с главным героем 13 сезона шоу "Холостяк", ветераном Александром Тереном.

Александр недавно прибыл в Хмельницкий, где проживает Мандзюк. Блогерша не упустила возможности встретить своего друга.

"В Хмельницкий приехала подмога по защите украинской идентичности в виде Александра Терена", - написала Елена.

Позже Мандзюк опубликовала новую фотографию, на которой видно, как Елена и Александр делают совместное селфи в лифте. Оба выглядят расслабленными и улыбающимися. Но при этом блогер не обошла вниманием своих хейтеров и добавила шутливую подпись:

"С самого утра мы собрались патрулировать улицы города, чтобы найти обрусевших детей - так думают "какаяразница". Но нет".

Как выяснилось позже, Терен прибыл в Хмельницкий не только, чтобы увидеться с Мандзюк, но и чтобы проконсультироваться с врачом относительно своих протезов.

"Многие думают, что ветерану поставили протезы и все, он будет жить как раньше, но никогда! Это вся жизнь реабилитаций и заботы о здоровье", - отметила Елена Мандзюк.

Напомним, что недавно против блогера Елены Мандзюк было открыто уголовное дело по подозрению в разжигании вражды внутри страны. Инициатором дела стал нардеп Алексей Гончаренко, который обратил внимание на пост Мандзюк о том, что ее дети могут избить другого ребенка за общение на русском языке.

