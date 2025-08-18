Министр подчеркнул, что украинская армия после завершения войны должна быть контрактной и профессиональной.

Украинская армия после завершения войны должна быть контрактной и профессиональной и не будет резко уменьшаться. Об этом сказал Министр обороны Денис Шмыгаль во время презентации проекта Программы действий правительства.

"После завершения этой войны, Россия очень длительное время, а, возможно, всегда будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей гарантией нашей безопасности являются наши Вооруженные Силы, сильные ВСУ, Силы безопасности и обороны, оснащенные лучшей техникой, лучше всего вышколенные, хорошо финансируемые", - сказал Шмыгаль.

По его словам, по этому поводу происходят разговоры уже сегодня с партнерами Украины.

Видео дня

"Мы говорим о том, какой должна быть украинская армия после завершения этой войны. Первое, она должна быть контрактной профессиональной. Второе, она не будет уменьшаться резко после завершения этой войны. Это будет очень плановый, очень просчитанный процесс и он будет не быстрым, он будет плавным. Третье, будет ли это миллион, будет ли это 800 тысяч, будет ли это какая-то другая цифра, мы сейчас обсчитываем и действительно советуемся с партнерами, какой контингент украинских ВСУ должен остаться для того, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО. Это важный элемент. В частности, и наших договоренностей по совместному финансированию наших ВСУ после завершения войны", - подчеркнул Министр обороны.

Шмыгаль отметил, что ВСУ должны оставаться значительным элементом нашей безопасности и гарантом безопасности партнеров Украины.

ВСУ после войны

Как сообщал УНИАН, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что после окончания войны украинских военных необходимо будет трудоустроить. Бойцы ВСУ должны чувствовать себя нужными государству.

В интервью РБК-Украина он ответил, ухудшится ли в будущем ситуация с преступлениями, которые совершают военные. По словам Выговского, сейчас полиция фиксирует такие факты, но в масштабах общей преступности.

Рассказал, что в МВД введена концепция "Безопасная среда", где предусмотрены все шаги, как будет обеспечен правопорядок.

Вас также могут заинтересовать новости: