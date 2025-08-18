В июне известные супруги пострадали от ракетной атаки.

В конце июня квартира украинских певцов Тараса и Елены Тополи пострадала от российского удара баллистической ракетой. Семья до сих пор приходит в себя от этой трагедии.

В интервью программе "ЖВЛ представляет" супруги рассказали, что сейчас в их доме еще продолжается ремонт. Они надеются вернуться домой до начала учебного года.

"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель... и в ней можно будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые они ходили, в те же кружки", - заявил Тарас Тополя.

Кроме возвращения домой, супруги активно готовятся к началу учебного года и к отправке детей в кружки.

"В первую очередь, английский у нас должен быть, у нас должен быть спорт, у нас должна быть музыка. Нам надо подготовить все к учебному году, а это немало - как для мамы, так и для папы. У папы свои задачи, а у мамы - свои", - поделилась Елена Тополя.

Напомним, как ранее писал УНИАН, 23 июня российская ракета вдарила вблизи дома Тараса и Елены Тополя. Известные супруги находились в квартире без детей и, к счастью, обошлось испугом.

Недавно Елена Тополя рассказывала, что в то время их дети были на каникулах у бабушки, которая проживает в США, поэтому не стали свидетелями "прилета".

