Кейт Уайлер ждут новые вызовы.

Политический триллер "Дипломатка", который получил популярность благодаря интересному сюжету о международных интригах и яркой игре Кэри Рассел, уже осенью вернется с третьим сезоном.

Сегодня Netflix опубликовал трейлер нового сезона и дату его выхода - 16 августа. К актерскому составу присоединился Брэдли Уитфорд, который исполнил роль Тодда Пенна. Исполнительный продюсер Дженис Уильямс сказала, что он идеально дополнил впечатляющий актерский состав сериала.

Съемки сезона проходили в Лондоне и Нью-Йорке. Шоураннер и исполнительный продюсер Дебора Кен описала новый сезон так:

Видео дня

"Сезон 3 переворачивает шахматную доску. Кейт переживает особый кошмар, который заключается в том, чтобы получить то, чего ты хочешь".

Сериал Дипломатка

"The Diplomat" - американский политический драматический сериал, созданный Деборой Кен. Сюжет разворачивается вокруг Кейт Уайлер, опытной дипломатки, которая осваивает должность посла США в Великобритании в разгар международного кризиса.

Главную роль исполняет Кэри Рассел, а ее мужа Хэла Уайлера, бывшего успешного дипломата с непростым характером, воплощает Руфус Сьюэлл.

Премьера первого сезона состоялась 20 апреля 2023 года, второй сезон вышел 31 октября 2024 года. Шоу уже завоевало признание критиков и получило ряд номинаций на "Эмми" за игру и сценарий.

