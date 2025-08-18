Президент США перешел в информационную контратаку в преддверии встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Он заявил, что добьется мирного урегулирования войны в Украине и "знает, что делает".

"Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых – потенциальная ядерная катастрофа, и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет ни малейшего понятия, которые указывают мне на все мои ошибки в российско-украинском БАРДАКЕ, который является войной Сонного Джо Байдена, а не моей.

Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они ГЛУПЫЕ люди, без здравого смысла, ума и понимания, и они только усложняют ИСПРАВЛЕНИЕ нынешней катастрофы с Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю – я всегда это делаю!» - написал президент США.