Это случится сразу после окончания переговоров в Белом доме, сообщает телеканал.
Стармер готов поддержать мирное соглашение без прекращения огня, - The Guardian
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера предоположил, что Великобритание поддержит мирное соглашение с Украиной без прекращения огня в качестве предварительного условия.
"Мы всегда говорили, что хотим видеть в Украине устойчивый и справедливый мир. Соглашение <...> трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом", - сказал он.
На вопрос, означает ли это изменение позиции, представитель Стармера ответил:
Мы хотим положить конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и одновременно установить прочный мир, это будет ещё лучше".
На встрече Трампа с Зеленским будут Вэнс, Рубио, Виткофф и Келлог
Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Помимо перечисленных, присутствовать будет и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз.
Зеленский уже провел подготовительную встречу с Келлогом, который считается более позитивно настроенным к Украине в администрации Трампа. В саммите Россия-США на Аляске Келлог участия не принимал.
Трамп: Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы тех, кто конфликты не остановил
Президент США перешел в информационную контратаку в преддверии встречи с Зеленским и европейскими лидерами. Он заявил, что добьется мирного урегулирования войны в Украине и "знает, что делает".
"Я уладил 6 войн за 6 месяцев, одна из которых – потенциальная ядерная катастрофа, и при этом мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно не имеет ни малейшего понятия, которые указывают мне на все мои ошибки в российско-украинском БАРДАКЕ, который является войной Сонного Джо Байдена, а не моей.
Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они ГЛУПЫЕ люди, без здравого смысла, ума и понимания, и они только усложняют ИСПРАВЛЕНИЕ нынешней катастрофы с Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю – я всегда это делаю!» - написал президент США.
Трамп заявил, что его будут критиковать даже в случае капитуляции России
"Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы признаем поражение, мы капитулируем, мы отдадим Украине и великим США — самой уважаемой, почитаемой и могущественной стране всех времен - Москву и Санкт-Петербург и все вокруг них на тысячу миль", фейковые СМИ и их партнеры-демократы заявили бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны. Но именно поэтому они - ФЕЙКОВЫЕ СМИ и радикальные левые демократы, которые терпят крах!" - написал глава Белого дома в Truth Social.
Трамп заявил, что в Белом доме наступил "важный день"
Президент Дональд Трамп назвал сегодняшний день «важным днем в Белом доме» перед своими встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами:
Важный день в Белом доме. Никогда ещё здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки!!! Посмотрим, какими будут результаты»
Тем временем Зеленский встретился с Келлогом
Украинсикй лидер Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом накануне переговоров с президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне.
Встреча проходит в гостинице около Белого дома.
Войск США не будет на украинской земле, но рассматривается другая поддержка, - СМИ
В воскресенье госсекретарь Марко Рубио заявил на канале NBC, что угроза ужесточения экономических санкций США против Москвы вряд ли будет реализована, если попытки добиться мира после вторжения России на Украину полностью не потерпят крах.
Но глава американской дипломатии также дал понять, что Москве необходимо смириться с мыслью, что Украина это суверенная страна и имеет право заключать союзы и соглашения о безопасности с другими странами.
Признание фактического контроля России над украинской территорией было бы для Зеленского менее горькой пилюлей, если бы оно сопровождалось гарантиями безопасности со стороны США, которых давно требует украинский лидер, пишет The Wall Street Journal. Однако указывает, что, вероятно, присутствия американских войск на территории Украины не будет.
Однако США могут предоставлять косвенную поддержку, как то:
- размещение истребителей ВВС США в состоянии готовности за пределами Украины;
- снабжение европейских сил системами ПВО американского производства;
- полеты беспилотных летательных аппаратов над Украиной с территории других стран;
- предоставление военной разведки и транспортировка европейских войск и оборудования на американских самолетах.
Вэнс также будет на встрече с Зеленским, - источник
Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в переговорах Трампа и Зеленского сегодня вечером.
Об этом сообщает издание ABC.
Что говорил Трамп перед встречей с Зеленским
Президент США перед встречей с украинским лидером опубликовал пост в соцсети TruthSocial, в котором заявил, что Зеленский может прекратить войну с Россией "практически сразу". Условия мира в его понимании выглядят так:
"Президент Украины Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией - если захочет. Или же может продолжать сражаться. Никакого возвращения Крыма, который был отдан Обамой 12 лет назад - без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!"
Впрочем, Трамп известен тем, что способен поменять своё мнение на 180 градусов за считанные дни. Вероятно, этого и будет добиваться сегодня Зеленский, а также европейский десант.
По версии CNN, Зеленскому придется проглотить "горькую пилюлю" в Белом доме. WSJ в свою очередь указывает, что Трамп заплатит огромную цену, если навяжет Украине мирное соглашение на условиях Путина.
Американские миротворцы в Украине
Судя по информации, просачивающейся в прессу (или дозированно туда сливаемую) шанс того, что американские войска будут выполнять роль миротворческого контингента после потенциального подписания мирного соглашения, ненулевой.
На вопрос, могут ли "гарантии безопасности" для Украины включать размещение американских войск в Украине, один из советников Трампа в частном порядке ответил Axios утвердительно. Другой заявил, что пока неясно, и что "мы не будем вести переговоры в прессе".
Кто о чем, а вшивый о бане
Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете, сообщили Axios два источника.
Также источники сообщили, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же чёрном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.
Один из советников Трампа, отчасти в шутку, сказал Axios, что «это был бы хороший знак для мира», если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: «Мы не ожидаем, что он это сделает». Другой сказал: «Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем».
Ожидается, что украинский лидер не наденет галстук и в этот раз.
Наряд Зеленского стал предметом обсуждения перед его предыдущей встречей с Трампом в Овальном кабинете в марте, которая обернулась дипломатическим фиаско.
Тогда Трамп выразил неудовольствие от милитаристского стиля президента Украины. Встреча его в Западном крыле, Трамп саркастически заметил:
«Сегодня он весь такой разодетый»
Ждать ли "I am not playing cards v.2"?
В европейских столицах существую опасения, что Трамп воспользуется встречей с Зеленским тет-а-тет, чтобы оказать на него давление и заставить его принять договоренности, которые были сделаны между США и РФ на Аляске.
Что включает в себя отказ от украинских территорий, таких как Донбасс и Крым, а также признание того, что Украина никогда не вступит в НАТО.
Однако Зеленский уже дал понять, что не готов уступать территории. Накануне Зеленский написал в своем телеграм-канале:
"Россия до сих пор не добилась успеха в Донецкой области, Путину не удалось захватить её на протяжении 12 лет. А Конституция Украины делает невозможным отказ от территории или торговлю землей"
"Это создает очередную напряженную ситуацию между лидерами США и Украины, чьи личные отношения никогда не отличались теплотой", - пишет The Daily Mail.
Публичный скандал в конце февраля 2025 года привел к временной приостановке помощи США Украине и вызвал панику в европейских столицах. С тех пор Зеленский при помощи европейцев пытался наладить отношения с Трампом, в том числе время переговоров в Ватикане в преддверии похорон Папы Франциска в апреле.
Потенциально Трамп, Зеленский и Путин могут встретиться в Европе
В зависимости от того, как пройдет сегодняшняя встреча, американские коллеги попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина - но уже на этой неделе.
По данным Sky News, США и союзники по ЕС договорились, что встреча пройдет в Европе.
В ходе видеозвонка «коалиции желающих» в минувшие выходные Джорджия Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон - Женеву.
Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму (Ватикану), но Путин предпочитает Женеву.
Предварительно график встреч ожидается вот такой
- 19:00 по киевскому времени - европейские лидеры прибывают в Белый дом;
- 20:00 - Трамп встречает Зеленского;
- 20:15 - двусторонняя встреча Трампа и Зеленского;
- 21:15 - Трамп встречает европейских лидеров;
- 22:00 - встреча Трампа с европейскими лидерами.
Что из всего этого получится - очень скоро узнаем.
Сегодня Зеленский встретится с Трампом
Добро пожаловать в онлайн УНИАН. Сегодня освещаем ещё одну историческую встречу - визит Владимира Зеленского в Вашингтон к президенту США Дональду Трампу, который может изменить мир.
В отличие от визита полугодичной давности, в этот раз украинский лидер прибудет с поддержкой в виде множества европейских лидеров, а именно:
- председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен;
- генсек НАТО Марк Рютте;
- премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- канцлер Германии Фридрих Мерц;
- премьер-министр Италии Джорджия Мелони;
- президент Финляндии Александр Стубб.
"Путин будет показательно убивать": президент отреагировал на российскую атаку по Украине