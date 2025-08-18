Фильм должен был выйти в 2026 году, однако релиз перенесли на декабрь 2027-го.

Британский актер Иэн Маккеллен намекнул, что в новом фильме франшизы "Властелин колец" под названием "Охота на Голлума" могут вернуться знакомые лица.

Во время панели на фестивале "For Love of Fantasy" в Лондоне, фрагменты которого опубликовали в сети, актер рассказал, что в ленте появятся персонажи Гэндальф и Фродо:

"Я слышал, что будет еще один фильм, действие которого будет происходить в Средиземье, и съемки стартуют в мае. Его будет снимать Голлум, и он будет посвящен Голлуму. Раскрою два секрета о кастинге: в фильме будет персонаж по имени Фродо и еще один - по имени Гэндальф. А дальше мои уста закрыты!".

Хотя актер не уточнил, вернется ли он к роли волшебника, а Элайджа Вуд - к образу хоббита, оба присутствовали на мероприятии вместе с другими звездами "Властелина колец: Шоном Астином, Домиником Монаганом, Билли Бойдом и Джоном Рис-Дэвисом.

Властелин колец: Охота на Голлума

Фильм "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" сосредоточится на истории Голлума, загадочного создания, чья судьба неразрывно связана с Кольцом.

Режиссером картины выступает Энди Серкис, известный по роли Голлума в предыдущих трилогиях. Он не только поставит ленту, но и снова воплотит культового персонажа на экране.

Проект является частью новой волны адаптаций Джона Толкина, над которыми работает студия Warner Bros. и New Line Cinema. Это первая крупная кинокартина после трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", которые выйдут под брендом Middle-earth Enterprises.

Ожидается, что фильм расширит знания о Средиземье, сосредотачиваясь на поисках и внутренней драме Голлума, а также вернет часть любимых персонажей франшизы.

