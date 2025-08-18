Потребность во внешнем финансировании до сих пор не покрыта в полном объеме.

Правительство предусматривает возможность продолжения войны на весь 2026 год, и при этом сценарии Украина будет нуждаться в 45 млрд долларов внешнего финансирования. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации программы действий правительства сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Это соответствующим образом предусматривает нашу потребность, которая на сегодняшний день составляет 45 млрд долларов - это потребность во внешнем финансировании, в том числе дефицит плюс погашение долгов. На сегодняшний день эта потребность полностью не покрыта. Мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами", - заявил Марченко.

При этом, он добавил, что на сегодня потребность в средствах закрыта в большей степени, чем это было в 2022 и 2023 годах. Главными партнерами Украины в этом вопросе являются страны G7 и Европейский Союз.

"Я думаю, что вместе с МВФ, нашими ключевыми союзниками мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать", - отметил министр.

Государственный деятель добавил, что сегодня в правительстве ищут внешнее финансирование на 2026-2027 годы, поскольку в 2028 году состоится долгосрочный пересмотр бюджета Евросоюза, и в нем будет заложена собственная программа финансирования потребностей Украины.

В июле Reuters сообщил, что дефицит финансирования Украины может существенно вырасти в следующем году, если РФ продолжит наносить удары, а правительство не будет проводить реформ, которых требуют иностранные кредиторы.

А недавно глава НБУ Андрей Пышный сказал, что украинская потребность во внешнем финансировании на 2026 год составляет примерно 35 млрд долларов, тогда как по состоянию на начало августа было подтверждено получение только 22 млрд. При этом в правительстве и Национальном банке ожидают, что по итогам года страна получит около 54 млрд долларов внешнего финансирования, поскольку партнеры якобы готовы его обеспечить.

