В православный праздник сегодня просят покровительства для военнослужащих.

19 августа в новом календаре украинской православной церкви - день почитания святого мученика Андрея Стратилата и воинов, которые вместе с ним пострадали за веру. В народе дата связана с рядом примет и традиций. О них, а также о том, что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

19 августа (в старом календаре это дата 1 сентября) православные верующие чтут память святого мученика Андрея Стратилата, а также 2593 воинов, которые пострадали вместе со святым за Христа.

Андрей Стратилат жил в III веке, в Риме, во времена правления императора Максимиана. Титул "стратилат" Андрею дали потому, что он был воином и главнокомандующим.

Андрей отличался храбростью, справедливостью. Одно время он возглавил отряд в войне против персов и, чтобы одержать победу, убедил воинов-язычников помолиться Христу. Случилось так, что многочисленное войско персов бежало, а римляне вернулись с победой. Увы, завистники донесли императору, что его военачальник - христиане. Тогда император велел всех пытать, чтобы они отреклись от веры. Но все было безуспешно. Чтобы не навлечь на себя народный гнев, правитель приказал тайно убить Андрея и его воинов.

Когда полководец с войском отправились в город Тарс и по пути приняли святое крещение, их настигла погоня: в этом бою Стратилат и его воины погибли. По преданию, на месте их гибели забил целебный источник.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще - почитают память мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Феклы.

С какими молитвами обращаются, обычаи дня и что нельзя делать сегодня

В молитвах к святому Андрею Стратилату обращаются с просьбами исцелить от болезней и защитить и уберечь военных - святой считается небесным заступником всех военнослужащих.

В народе день получил название Фекла Свекольница, так как в эту дату начинают собирать урожай корнеплодов, в частности копать свеклу. Хозяйки готовят борщ, винегрет, делают заготовки - ранее мы рассказывали, как готовится борщевая заправка на зиму.

Считается, что для того, чтобы год был удачным, сегодня нужно съесть миску борща, а также надеть что-либо красного или бордового цвета, которые символизируют здоровье и силу.

В церковной традиции день следует посвятить молитвам. Не допускаются злость, ругань, склоки, зависть и отказ в помощи.

В народе на Феклу Свекольницу также есть свои запреты. Считается, что сегодня не следует рассказывать о своих планах - задуманное может не исполниться. Не стоит жаловаться на судьбу, а также ремонтировать одежду, обувь или мебель - к неприятностям. Предостерегают поверья также от разговоров о деньгах - могут обернуться потерями. Главное предостережение дня: чтобы надолго сохранить в семье мир и покой, сегодня нужно избегать любых ссор.

Приметы 19 августа

По приметам дня определяют, какой будет осень и зима:

южный ветер в этот день - в следующем году будет хороший урожай овса;

с утра выпал густой туман - зима будет красивая, со снегом;

журавли собрались отлетать - скоро похолодает.

Считается, какая погода стоит 19 августа, такой будет вся осень.

