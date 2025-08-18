Давление на активистов и неуважение к ВСУ: 'судью Майдана' Жернакова обвинили в монополизации Общественного совета доброчесности, - медиа

"Судью Майдана", исполнительного директора ОО "Фундация DEJURE" Михаила Жернакова обвинили в продвижении "нужных" кандидатов в состав Общественного совета добродетели (ГРД) и в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров. "Судебно-юридическая газета" опубликовала детали скандала во время выборов в этот совет.

"Исполнительного директора грантовой организации "Фундация DEJURE" и владельца "контрольных пакетов акций" в двух последних составах ГРД Михаила Жернакова, обвинили в манипуляциях с выборами членов ГРД, продвижении нужных лично ему кандидатов в состав ГРД ("списки Жернакова"), клевете, "узурпации власти" и даже в финансовых махинациях со средствами от иностранных доноров, поступивших для "поддержки судебной реформы в Украине", – сообщается в материале.

Издание отметило, что во время процедуры выборов в Общественный совет доброчесности разразился скандал – трое его членов еще действующего состава – Константин Смолов, Александр Волошин и Татьяна Катриченко сняли свои кандидатуры в знак протеста против деятельности Жернакова. Общественные активисты назвали его и ОО "Фундация DEJURE" монополистами в поддержке деятельности ГРД за иностранные средства и обвинили в сокрытии информации о предоставлении грантов на сотни тысяч долларов США.

"На "поддержку ГРД" только американские партнеры выделили более $500 тыс. (почти 21 млн гривен)", – пишет "Судебно-юридическая газета".

Также Жернакова обвинили в сокрытии информации не только от членов совета, но и от иностранных партнеров, то есть доноров, отмечают авторы материала.

В итоге общественные активисты обвинили Жернакова в формировании в "ручном режиме" списка лиц, которых нужно отобрать в состав Общественного совета добродетели.

"Список лиц, которых нужно отобрать в состав ГРД, был составлен заранее и проговорен с другими общественными организациями, формирующими состав совета. Указанным ОО был даже разослан проект бюллетеня, в котором было указано, каких кандидатов необходимо поддержать на выборах. Следовательно, кандидаты в новый состав ГРД были поделены "на желательных" и "не желательных", – подчеркнули общественные активисты.

Издание сообщило, что о "доброчесности" Михаила Жернакова было известно очень давно, но так называемый "общественный сектор" годами пытался не замечать очевидных вещей, потому что, вероятно, так было "нужно".

В частности, пишет "Судебно-юридическая газета", назначенный в 2012 году Януковичем на должность судьи Винницкого окружного административного суда Жернаков 19 февраля 2014 года удовлетворил иск прокуратуры и отменил решение Хмельницкого городского совета, в котором содержалось требование осудить применение оружия и специальных средств на Майдане.

Кроме того, СМИ обратили внимание на уклонение Жернакова от мобилизации.

"14 декабря 2023 года Михаил Жернаков в Киеве был задержан сотрудниками ТЦК и СП и доставлен в столичный Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание – нарушение правил военного учета военнообязанных. Интересно, что обжаловать действия ТЦК Михаил Жернаков не стал и 20 декабря 2023 выплатил штраф в размере 5 300 гривен", – отмечает издание.

Оно пишет, что с 2024 года Михаил Жернаков зачислен на должность профессора кафедры гражданского, хозяйственного и финансового права Полтавского юридического института НЮУ им. Я. Мудрого. Первым проректором НЮУ им. Я. Мудрого в это время был Николай Кучеревянко – его отчим.

Как сообщалось, 4 августа 2025 состоялись выборы четвертого состава Общественного совета добродетели. Новый состав ГРД начал свою деятельность 15 августа. Согласно ст. 87 Закона "О судоустройстве и статусе судей" ГРД в составе 20 членов образуется в целях содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и доброчесности.