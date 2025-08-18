Новый летательный аппарат является чем-то средним между Bell V280 и AgustaWestland AW609.

В сеть выложили фотографию полета прототипа конвертоплана, который, вероятно, разработали специалисты Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC). На нее обратил внимание известный исследователь китайской техники Rupprecht Deino.

Сразу стоит сказать, что об аппарате почти ничего неизвестно. Разве что можно вспомнить похожую модель, которую ранее представили на авиасалоне в Чжухае, где AVIC заявила о своих намерениях создать винтокрылые машины следующего поколения.

Отметим также, что новая разработка имеет концептуальное сходство с новым американским конвертопланом V-280 Valor. Как можно видеть, двигатели "китайца" остаются неподвижными, тогда как винты наклоняются, обеспечивая переход между горизонтальным и вертикальным полетом.

В теории такой аппарат может выполнять широкий спектр задач, включая доставку личного состава, грузов и проведение поисково-спасательных операций.

Справка УНИАН. Конвертоплан - воздушное судно, оснащенное двигателями, которые на взлете и при посадке работают как несущие винты, а в горизонтальном полете - как тянущие или толкающие. При этом подъемная сила обеспечивается крылом самолетного типа.

Обычно у конвертоплана двигатели поворачиваются вместе с винтами, но могут поворачиваться только винты. Функционально такая конструкция близка к самолетам вертикального взлета и приземления.

Конвертоплан в Китае - последние новости

Китай довольно активно создает новые конвертопланы. Ранее УНИАН сообщил об испытаниях Китаем аппарата такого типа, который получил название UR6000. Предполагается, что его максимальный взлетный вес превышает 6000 кг, тогда как грузоподъемность находится на уровне 2000 кг.

По некоторым данным UR6000 может получить версию, которую будут использовать вооруженные силы Китая.

