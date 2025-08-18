Запад до сих пор окончательно не определился с перспективами размещения миротворцев в Украине, две трети немцев "вероятно, не станут" защищать свою страну в случае войны, а также регулярные сообщения о СВЧ и мобилизации в Украине - что общего между всеми этими новостями? То, что западные общества не хотят воевать.

Те же британцы, как ранее сообщалось, просто не нашли достаточного количества желающих квалифицированных людей (это без учета политических и международных рисков для НАТО). Конечно, мобилизация потому и объявляется, чтобы на желание людей не обращать внимания (это пунктик для немецких опросов). Но факт есть факт - желающих служить не хватает даже тем странам, где войны сейчас нет. Что уж говорить об Украине, которая в войне с 2014 года. "Рецепт", на самом деле, не новый, очень простой, но довольно неудобный для "уважаемой публики" - наемники.

Если у кого-то есть деньги, но нет возможности или желания воевать, то всегда найдутся желающие из других стран. Доказано Французским Иностранным легионом и Папской швейцарской гвардией. Последняя существует уже несколько сотен лет. И на фоне таких опросов и потенциальных угроз со стороны РФ, когда нападение на ЕС рассматривается не как гипотетический, а как почти гарантированный (неизвестно только когда Кремль "созреет") сценарий, другого варианта кроме возрождения "ландскнехтов" просто нет.

Потому что желающих воевать нет. Чем человек богаче, тем меньше у него мотивация воевать. Это - аксиома войны.

Да, сейчас на этот вопрос смотрят как на одну из форм противозаконной деятельности. И, собственно, за наемничество в большинстве стран мира предусмотрена уголовная ответственность. Но при этом есть и куча лазеек, которые наемничество как отрасль сохраняют. Но это касается только западных стран. А для Ближнего Востока, Африки и части Латинской Америки это не просто "отголоски прошлого", а настоящие реалии сегодняшнего дня.

Кстати о прошлом. Борьба с наемничеством началась после Второй мировой войны, когда два блока предпочитали максимальный контроль в условиях Холодной войны. Но только в 1977 году к статье 47 женевских конвенций был добавлен "дополнительный протокол", который и зафиксировал критерии наемника, чтобы его запретить.

Впрочем, "запрет" и был достаточно символическим, ведь еще лет 50 понадобилось на то, чтобы на национальном уровне это явление запретило большинство стран. И то не полностью. Потому что когда происходит война, то "охочий люд", как говорили когда-то на Руси, всегда будет нужен. Однако именно в 1977 году было признано, что наемники не имеют статуса "комбатанта", а следовательно не имеют прав военных и военнопленных.

Основной критерий, который отделяет наемника от обычного военного - участие в боевых действиях ради материального вознаграждения, а не по каким-то идеологическим причинам (хотя мотивация тоже важна). Второй критерий - временное участие (по контракту или без), вместо постоянной службы.

А еще - это чаще всего профессиональный солдат или воин, который не захотел бросать "меч" после службы в своей стране и возвращаться к скучному нищенскому "оралу". Правда, этот признак не из женевских конвенций, а авторское наблюдение.

На самом деле, именно наемники создали современную Европу и Запад, каким мы его знаем.

Кем были древние греки? Философами, которые на своих "симпозиумах" (это, дословно, "пир") за стаканом разбавленного вина дискутировали о тонкостях космогонии? Или торговцами, которые возили по морям товары по всему известному древнему миру? Все так. Но главное - они были наемниками. Даже когда персы шли захватывать Грецию, в составе персидских армий были греческие наемники-гоплиты.

В древние времена разве только ранние римляне воевали мобилизованными солдатами (и те не гнушались наемниками, а в поздние времена варвары стали основой римских армий), а все остальные - всегда отдавали предпочтение "солдатам удачи". Так же, как и Европа уже после римлян, где главной "нацией наемников" были викинги, хотя хватало и валийцев, генуэзцев и других.

Генуэзские арбалетчики стали "эталоном" средневекового наемничества именно в "государственном" формате, где каждый солдат платил часть "гонорара" в казну Генуэзской Республики, а само государство их охотно "одалживало" другим странам, гильдиям и торговым союзам. Затем этот формат скопировали венецианцы, пизанцы, а впоследствии - швейцарцы и ландскнехты в более поздние эпохи и с другим вооружением.

Кстати, центром вербовки итальянских наемников был Крым - Кафа и Чембало. Когда-то, еще до захвата полуострова русскими, автор этих строк лично принимал участие в раскопках генуэзской крепости в Балаклаве. Эти арбалетчики "отметились" во всех войнах своего времени - от Креси между англичанами и французами до войн русских княжеств с Золотой ордой (тот же Мамай неудачно шел на Москву когда-то именно с генуэзцами из Крыма).

Украинские казаки тоже были наемниками - прежде всего для Короны Польской, где был соответствующий реестр, а центром наемничества была Площадь Рынок во Львове. Но воевали они и на стороне других государств.

Но, все же, нашим предкам было далеко до итальянских кондотьеров, которые формировали не просто отдельные отряды, а целые армии профессиональных "солдат фортуны". Пока упомянутые швейцарцы их не потеснили. И до сих пор наемники из кантонов несут службу в Папском государстве. Как ответ на них появились немецкие ландскнехты - "швейцарцы для бедных".

Ландскнехты имели крайне плохую репутацию, в отличие от более дорогих папских гвардейцев, потому что отряды часто состояли из настоящих разбойников, которые совершали безумное кровопролитие. В том числе и против того, кто их нанимал. Они были крайне жестоки не только к врагам, но и к своим, чтобы поддерживать дисциплину. Достаточно сказать, что Пригожин с "Вагнером" пытались копировать именно эту модель.

Почему те старые немцы массово шли в ряды наемников, а современные - нет? Потому что немецкие земли, разделенные на кучу воюющих между собой княжеств, были нищие и бедные. Когда у тебя альтернативы погибнуть от голода или от чумы, а единственный выход убежать к богатой жизни - это военная служба, то выбор очевиден. Как только жизнь у немецких бюргеров улучшилась, то и движение ландскнехтов постепенно исчезло.

Когда Европа XVIII-ХІХ века стала уже более-менее сытой и богатой, в наемники шли только жители наиболее бедных регионов с периферии континента - от албанцев на границе с Османской империей до ирландцев с шотландцами на севере, которых англичане и голод тогда прижали так, что население бежало кто куда.

У французов "топовыми" колониальными "соладатами удачи" были быстроногие застрельщики зуавы, которые очень отметились в Крымской войне против русских. Зуавы или кабилы - это такая воинственная берберская народность на севере Африки, из которых формировались первые подобные отряды на службе французской короны. Впрочем, когда французы решили бросить этих зуавов против восстания берберов, то настоящие зуавы оттуда почти все ушли. Действительно, бросить берберов против берберов - что может пойти не так? Но название для таких отрядов осталось - "зуавы". Что стало ассоциироваться с легкой пехотой нового типа (как для 19 века). После этого свои "зуавы" появились почти во всех армиях мира - даже в США и в Польше во время Польского восстания. Они успели повоевать в Первой и Второй мировых войнах, но потом их заменил Французский Иностранный легион с той же целью - колониальные войны.

Французский Иностранный легион стал эталоном для современных "легальных" наемников, хотя до сих пор отделен от французской армии. Наемники не могут занимать других должностей, кроме как в легионе, а гражданам Франции запрещено наниматься в легион. Хотя существуют, конечно же, лазейки - можно отказаться от гражданства Франции, но получить паспорт одной из французских заморских территорий и получить "путевку" в привилегированные наемники.

Кстати, там служат и некоторые украинцы, которые смогли пройти очень сложный отбор. А когда-то этот легион имел очень плохую репутацию...

Это пример именно легального наемничества. А есть еще "полулегальное" и вообще противозаконное.

К "полулегальному" входит хорошо известная нам "Группа Вагнера". Потому что в РФ это явление запрещено, но разрешены "частные военные кампании". Тоже лазейка. А в США ЧВК прямо разрешены. Они активно вербовали "частные охранные кампании" для службы в Ираке и Афганистане, когда эти войны стали непопулярными среди американцев и поток добровольцев начал сокращаться.

К совсем "черному" наемничеству можно отнести тех, кто идет воевать за различные террористические группировки. Та же Аль-Каида наемниками никогда не гнушалась. То есть наемничество - это не что-то далекое из истории - оно очень распространено в мире. Наемники воевали во всех современных войнах. Разница лишь в том, каким было это явление - легальным или не очень. И какими были критерии к "солдатам фортуны" - это были откровенные подонки с кучей судимостей, как в РФ, или просто отставные военные с хорошей репутацией, как во Франции.

Сообщалось, что в Украине в 2022 году насчитывалось более 20 тысяч иностранцев в рядах Сил обороны. Вероятно, что с тех пор количество могло только увеличиться. Но это были не наемники, а именно добровольцы - потому что они заключали официальный контракт с ВСУ и получали те же деньги, что и украинские солдаты. А по мировым стандартам это не очень мощные деньги. То есть, главный мотив был идеологический, а не финансовый. В отличие от РФ, где даже регулярные войска воюют главным образом за большие деньги.

Только с 2024 года в Украине экспериментируют с более "классическими" наемниками, которые готовы воевать не за идеологию и еду, а именно за деньги. По крайней мере так выглядит картина с некоторыми колумбийцами, если верить западным СМИ. Но их называют не наемниками, а "профессионалами из Колумбии", потому что наемничество, напомним, является уголовным преступлением. То есть, снова лазейка - потому что "профессиональные военные" у нас не запрещены.

Законодательная неурегулированность этого вопроса очень замедляет масштабирование таких подразделений. Потому что на денежную мотивацию и обеспечение иностранцев нужны дополнительные средства, а государственный бюджет этот вопрос ограничивает. И некоторые украинцы может были бы более охотно пойти за "длинной гривной", как сейчас делают россияне в РФ.

Также можно было бы этот вопрос развивать не во французском формате "государственного наемничества", а в американском - через частные военные кампании. Но с последним нужно быть очень осторожным, ведь профессиональные закаленные наемники, оставленные без денег, исторически становятся значительной проблемой. Пример того же Пригожина с его "маршем на Москву" является достаточно показательным, пусть и неудачным. Но с рекрутированием иностранцев медлить нельзя. Это нужно "на вчера".

Потому что РФ, которая втрое больше Украины по населению, может себе позволить наем иностранцев, а для Украины это - "вдруг" - проблема. И не потому, что денег нет (они найдутся, если будет эта практика легализована), а потому, что нет воли к решению этого вопроса. А нет ее, потому что на это "косо" смотрят доноры, которые до сих пор живут мирную жизнь по старым привычкам.

Вообще, проблем с иностранными добровольцами в Украине полно. Об этом говорят каналы в Reddit, где они откровенно общаются между собой. Эта сеть не является популярной в Украине, но именно она стала главным источником для рекрутинга иностранных добровольцев (пока не наемников). Собственно, есть несколько тредов, где они делятся своими проблемами на службе в Украине, говорят, какие подразделения лучше, а какие - наоборот.

О деньгах, конечно, тоже. Но главные проблемы, судя по их постам, это жалобы на обеспечение, недостаточную подготовку и командиров, что часто связано с языковым барьером и плохой подготовкой офицеров. Те же французы нанимают и "выращивают" из иностранцев офицеров также.

Сейчас из публичных источников известно о 2000 "колумбийских специалистов", которые воюют на стороне Украины против российских орд наемников. "Колумбийских" в кавычках, потому что в этих ротах много выходцев из других стран.

Но почему именно колумбийцев больше всего? Потому что эта страна достаточно бедная, но с большим количеством кадровых военных, которые имеют боевой опыт. Армия насчитывает около 250 тысяч человек, из которых до 10 тысяч - увольняются ежегодно в запас. А в стране значительная безработица и средняя зарплата даже меньше, чем в Украине.

Поэтому колумбийцы сейчас это главная "нация наемников" в мире, как когда-то древние греки и викинги, или более поздние ирландцы с шотландцами.

По данным The Times, им в Украине обещают зарплату в 120 тысяч гривен, что в 8 раз больше средней зарплаты в Колумбии.

Некоторые колумбийцы воюют и на стороне РФ, но подавляющее большинство - на стороне прозападных сил. Почему? Потому что колумбийская армия у себя дома воюет десятилетиями с различными левыми группами, которые партизанят в местных лесах. Их когда-то поддерживал и вооружал СССР. Как индусы "по старой памяти" до сих пор любят Москву, так колумбийцы и большинство латиноамериканцев ту же Москву ненавидят. И такие группы можно найти по всему миру, в частности в Азии и Африке. Были бы деньги, желание и соответствующая инфраструктура.

И сейчас Украина должна постоянно поднимать этот вопрос перед европейцами, у которых есть деньги, но нет желающих воевать в случае чего даже за себя, а не то что предоставлять какие-то действенные "гарантии" нам. Да, сейчас люди нужны ВСУ. Но может так случиться, что эти "ландскнехты 2.0" понадобятся уже самим европейцам.

Что важно - если будет выбран формат ЧВК, то на них не будет распространяться никаких ограничений со стороны НАТО. Отправляй, куда хочешь. Украинские колумбийцы уже доказали свою эффективность. Но это явление имеет смысл исключительно тогда, когда для наемников созданы соответствующие условия. Мир вошел в эпоху милитаризации, и вопрос наемных армий рано или поздно будет решен. Поскольку у нас уже идет война, желательно, чтобы это было сделано как можно быстрее.