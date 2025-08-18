Она играла как в оригинальном сериале, так и в спин-оффе.

Актриса Каризма Карпентер, известная ролью Корделии Чейз в оригинальном сериале "Баффи - победительница вампиров" и спин-офф "Angel", опровергла слухи о своем участии в будущем перезапуске культовой франшизы.

В опубликованном сегодня в TikTok видео Карпентер ответила на многочисленные вопросы фанатов. "Я не участвую в перезапуске. Меня нет в пилоте. Я даже не уверена, будет ли шоу заказано в сериал. Я предполагаю, что так будет, но пока ничего не подтверждено", - сказала она.

Актриса также прокомментировала запуск своего нового подкаста "The Bitch Is Back", посвященного пересмотру оригинального сериала, объяснив, что название не имеет никакой связи с ее возможным возвращением во вселенную Баффи:

"Это не был никакой кодированный намек на то, что я в перезапуске. Никаких пасхалок".

Карпентер добавила, что пока не обсуждала с продюсерами возможность возвращения Корделии: "Я не имела никаких разговоров с теми, кто решает, о включении Корделии на данный момент", - добавила она.

Ранее актриса выражала надежду на возвращение своего персонажа, отмечая, что концовка истории Корделии была несправедливой. В оригинальном сериале она появлялась в течение первых трех сезонов "Баффи", а затем продолжила играть еще в четырех сезонах "Angel".

Перезапуск "Баффи"

Как известно, пилот перезапуска уже заказан Hulu. Режиссером станет лауреат Оскара и фанатка "Баффи" Хлоя Чжао, сценарий написали Нора и Лилла Цукерман.

В главных ролях - Сара Мишель Геллар и новая истребительница Райан Кира Армстронг. Среди других актеров: Фели Ракотохавана, Ава Джин, Сара Бок, Даниэль Ди Томассо и Джек Катмор-Скотт.

Ранее УНИАН рассказывал, как изменилась жизнь актеров, сыгравших главные роли в этом культовом сериале.

