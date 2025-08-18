Украинские инженеры создали новую защиту для Bradley от дронов, - аналитики

Конструкция предусматривает каркас с экранами, которые способны "отклонять" боеприпасы.

Американские БМП Bradley, состоящие на вооружении ВСУ, получили дополнительный комплекс защиты Tower 1, разработанный компанией Iron Nuts. Система помогает противодействовать дронам и кумулятивным боеприпасам и уже показала эффективность в боях.

Как пишет Defense Express, украинские специалисты разработали специализированный комплекс дополнительной защиты для боевых машин пехоты M2A2 Bradley ODS-SA. Его создали с целью повышения устойчивости к атакам дронов и других современных угроз. Система постоянно совершенствуется с учетом боевого опыта.

По данным аналитиков, на вооружении ВСУ уже зафиксировали американские Bradley с новым комплектом защиты Tower 1, разработанным компанией Iron Nuts. Известно, что несколько машин 47-й отдельной механизированной бригады уже получили эти элементы. Параллельно продолжается работа над следующей версией комплекса - Tower 2, однако ее прототип пока не демонстрируют.

Представители компании объяснили, что установленная защита уже проходила испытания в реальных боях и неоднократно эффективно противодействовала кумулятивным ударам. Конструкция предусматривает жесткий каркас с гибкими сетчатыми экранами, которые не только уменьшают пробивную способность боеприпасов, но и способны отклонять их от траектории. При этом подчеркивается, что нынешняя версия и в дальнейшем будет подвергаться модернизациям.

Впервые о дополнительной защите от Iron Nuts стало известно в сентябре 2024 года, когда были опубликованы лишь изображения. Однако финальная версия конструкции несколько отличается от начальных концептов - результат практических усовершенствований.

Эксперты напоминают, что сама БМП Bradley имеет высокий уровень живучести и хорошо зарекомендовала себя как в прошлых войнах, так и сейчас в ВСУ. В то же время эта техника была создана еще во времена холодной войны, поэтому остается уязвимой к ударам беспилотников. Именно поэтому дополнительная защита считается чрезвычайно важной.

Отдельно отмечается, что специализированные системы вроде Tower намного эффективнее импровизированных "мангалов", которые часто можно увидеть на украинских танках, бронетехнике и даже самоходных артиллерийских установках Caesar.

Уничтожение российской техники с помощью дронов

Напомним, недавно операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Вражеский танк поражен с помощью FPV-дронов, которые его обездвижили и уничтожили. По данным командования Сил беспилотных систем ВСУ, это самый современный и самый дорогой танк ВС РФ. Т-90М "Прорыв" принят на вооружение в 2020 году, его стоимость - около 4,5 миллиона долларов. Также операторы "Ахиллеса" вывели из строя еще один российский танк, который противник прятал в лесополосе, и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", боевую бронированную машину "Тигр" и грузовик "КАМАЗ".

