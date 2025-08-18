В Китае представлен первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц / фото HKC

В последние годы среди производителей мониторов развернулась настоящая "герцовая война". Не успели пользователи оценить 600-герцовые модели от ASUS и MSI, как в Китае состоялась презентация первого в мире игрового монитора с частотой обновления 750 Гц, пишет VideoCardz.

Модель Ant Esports ANT257PF от китайской фирмы HKC выполнена на основе 24,5‑дюймовой матрицы Fast TN с разрешением 1920×1080 пикселей, но также можно выставить 960p или 768p. Заявляется время отклика 0,8 мс и охват цветовых гамм sRGB 99% и DCI-P3 95%.

Устройство ориентировано на киберспортивных геймеров, то есть людей, играющих в такие игры, как League of Legends, Counter-Strike 2 и Valorant. Однако для генерации 750 кадров в секунду потребуется наличие самой топовой видеокарты Nvidia или AMD.

Что касается цены, то за Ant Esports ANT257PF китайским геймерам придется выложить 7999 юаней или примерно 45 000 в грн. Доступность устройства за пределами Китая не упоминается, но со временем ее наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел очень бюджетный монитор с частотой 144 Гц и тонкими рамками. Это 27-дюймовая IPS-панель с разрешением Full HD (1920×1080) и углами обзора 178° по цене 90$.

Согласно свежему опросу Steam, более 55% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является RTX 3060.

