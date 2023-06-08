По его словам, в более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация из-за рукотворной катастрофы на Каховской ГЭС чрезвычайно тяжелая, а российские оккупанты не прекращают артиллерийских ударов именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей, есть раненые.

"Это не природное бедствие и не проявление климатического кризиса, это бедствие – Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать", - подчеркнул он в вечернем видеообращении.

Он отметил, что на оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, вообще не осуществляется эвакуация - люди вторые сутки на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи и сколько там погибших и пострадавших пока не известно.

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Президент сообщил, что Россия нанесла большой ущерб этой катастрофой. По его словам, в более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

"Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибирковых захоронения", и оба - на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все...", - сообщил Зеленский.

По его словам, уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом тысячи экосистем - более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет, десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели. "Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ", - сказал президент Украины.

Ситуация на затопленной Херсонщине-детали

В Министерстве здравоохранения отметили, что на подтопленных территориях Херсонщины существует риск возникновения инфекционных болезней, речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру.

Отмечается, что опасность связана с качеством питьевой воды, потому что подтопления, в частности, кладбищ, уборных, полей, свалок несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

Министр экологии Руслан Стрелец отметил, что из-за подрыва 6 июня дамбы Каховской ГЭС уровень воды водохранилища на территории нацпарка "Каменская Сечь" снизился на 4 метра и продолжает падать.

По его словам, это может привести к безвозвратной потере целых экосистем растительного и животного мира.

А берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого. Они превратятся в солончаки.