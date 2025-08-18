Новинка получит ту же 60-герцовую OLED-панель, что iPhone 16e, и одинарную камеру.

В сентябре Apple представит семейство iPhone 17, а в первой половине 2026 года появится iPhone 17e. Как и iPhone 16e, смартфон сохранит упрощенный набор функций, однако получит обновленное "железо". Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики нового недорогого айфона.

Сообщается, что смартфон сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Кадровая частота, по-видимому, также останется на уровне 60 Гц. А вот вместо челки сверху разместят вырез Dynamic Island, как у старших моделей.

Главным апгрейдом станет переход на чип A19, хотя существует вероятность, что Apple использует урезанную версию с меньшим числом графических ядер – по аналогии с A18 в iPhone 16e. Система камер тоже останется упрощенной: ожидается всего одна задняя камера с разрешением 48 Мп и фронталка на 12 Мп.

iPhone 17e будет позиционироваться Apple как самый дешевый смартфон в новой линейке. О цене пока информации нет, но эксперты предполагают, что она останется на уровне $599, как у iPhone 16e. Однако для многих пользователей это по-прежнему может быть высокой стоимостью, учитывая базовый экран, одинарную камеру, и отсутствие MagSafe, которая есть даже в iPhone 12.

К слову, базовому Айфону в этом году приписывают увеличенный 6,3-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и обновленную фронтальную камеру 24 Мп. Также появятся новые яркие цвета, включая фиолетовый.

По данным инсайдеров, в 2026 году Apple планирует серьезно перестроить модельный ряд, отказавшись от базовой версии iPhone 18. Ее роль возьмет iPhone 17e, а затем 18е.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждет обновление семейства iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods.

