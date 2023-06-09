Полное восстановление станции оценивают в более чем 2 млрд евро.

Экологический ущерб от подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС превысили 55 млрд грн, о чем во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Подрыв Каховской ГЭС будет иметь длительные, далеко идущие последствия. Сейчас, по данным Минокружающей среды, экологические убытки исчисляются в размере более 55 миллиардов гривень. Это предварительные, неокончательные цифры", - сказал он.

Также он указал, что из-за теракта были затоплены сельскохозяйственные земли площадью около 10 тысяч гектаров только на Правобережье.

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"После схода воды нужно будет восстанавливать почвы и более 30 систем сращивания. Необходимо пересматривать предварительные расчеты относительно потребностей Украины на восстановление. Только восстановление ГЭС, по предварительным данным "Укргидроэнерго", будет стоить ориентировочно 1 млрд евро. Еще столько же будут стоить другие сопутствующие работы", - добавил он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для экологии

Как сообщал УНИАН, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Украина может потерять много краснокнижных видов растений и животных, которые были уникальными именно для Южного региона.

По данным Минэкологии, берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни.

После теракта, совершенного российскими оккупантами на Каховской ГЭС, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях наблюдается мор рыбы.

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