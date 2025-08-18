Ожидаются первые договоренности по наполнению фонда средствами со стороны США и Украины.

В сентябре ожидается первое заседание совета инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США. Тогда же в Украину прибудет американская делегация для осмотра потенциальных инвестиционных проектов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время презентации программы действий нового правительства.

"Работа по фонду ведется еженедельно. В сентябре будет первое заседание Совета фонда, которое мы очень активно готовим. Там будут первые технические решения о запуске фонда объявлены. Так же - договоренности с США о наполнении с их и нашей стороны первым деньгами для инвестиций", - сказал он.

Соболев рассказал, что сейчас чиновники нарабатывают перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев.

"Приедет большая делегация из Штатов с путешествиями по Украине, чтобы посмотреть на эти проекты", - добавил министр.

Соглашение с США об украинских недрах - последние новости

США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Киев и Вашингтон создают Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство.

Этот фонд будет управляться совместно Киевом и Вашингтоном. Ни одна из сторон не будет иметь решающего голоса. При этом США могут делать взносы в фонд, кроме непосредственно средств, новой помощью - например, системами ПВО для Украины

В тексте соглашения перечислены природные ресурсы, которых касается договор, а также платежи, подлежащие перечислению в инвестиционный фонд.

