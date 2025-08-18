Туристы в Таиланде смогут покупать местные деньги за криптовалюту

Таиланд запустит программу конвертации криптовалют в баты для иностранных туристов.

Таиланд запустит 18-месячную пилотную программу, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюты в местную валюту (баты) для оплаты на месте, сообщили официальные лица в понедельник, 18 августа 2025 года.

Как пишет Reuters, эта инициатива станет частью усилий местных властей по восстановлению критически важного туристического сектора страны, ведь в последнее время там фиксируется снижение числа иностранных туристов.

Отмечается, что конвертация будет ограничена 550 000 бат (около 16 949,15 долларов США) для тестирования системы и предотвращения отмывания денег, сообщил журналистам постоянный секретарь Министерства финансов Лаварон Сангснит, добавив, что лимит может быть пересмотрен после завершения пилотного периода.

В свою очередь министр финансов Пичай Чунхаваджира сообщил журналистам, что туристы смогут конвертировать криптовалюты через тайские криптовалютные платформы, а затем деньги будут переведены в приложения онлайн-кошельков для оплаты услуг местных предприятий.

Стоит отметить, что ранее сегодня государственное плановое агентство Таиланда снизило свой прогноз числа иностранных туристов в 2025 году на 10%, до 33 миллионов. Это значительно ниже пикового значения до пандемии в 2019 году, когда в Таиланде было зарегистрировано рекордное количество прибытий – 39,9 миллиона, что принесло доход в размере 1,91 триллиона бат (58,86 миллиарда долларов США).

Как еще Таиланд пытается привлечь иностранных туристов

Как сообщал УНИАН, ранее власти Таиланда заявляли о планах легализовать казино, чтобы заманить еще больше туристов.

Кроме того, власти этой страны, первой в Азии узаконившей однополые браки, загорелись идеей продвигать так называемый "радужный туризм".

А вот с привлечением туристов за счет легализации канабиса у Таиланда не сложилось – декриминализировав это растение в 2022 году, уже через три года местные власти решили отменить свое решение.

